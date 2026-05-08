चटनी के लिए दी जान, नातिन ने चटनी पीसने से किया मना तो बाबा ने सल्फास घोलकर पिया
नातिन के चटनी पीसने से इनकार करने की बात बाबा को इस कदर नागवार गुजरी कि सल्फास की गोलियां पानी में घोलकर पी लीं। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने तक मौत हो गई।
यूपी के हमीरपुर में एक शख्स ने केवल चटनी के लिए आत्महत्या कर ली। नातिन ने चटनी पीसने से मना किया तो उसके बाबा ने सल्फास घोलकर पी लिया। हालांकि परिवार वाले उसे अस्पताल भी ले गए लेकिन उसकी जान नहीं बची। बताया जा रहा है कि नातिन के चटनी पीसने से इनकार करने की बात बाबा को इस कदर नागवार गुजरी कि सल्फास की गोलियां पानी में घोलकर पी लीं। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें लेकर सीएचसी भागे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीच रास्ते में ही वृद्ध की मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार मौदहा कस्बे के कुम्हारौड़ा मुहल्ला निवासी 60 वर्षीय वरदानी की पत्नी सुदामा करीब छह माह से बीमार चल रही हैं। शुगर की वजह से उनके पैर में हुआ एक जख्म ठीक नहीं हो रहा है। इस कारण सुदामा बिस्तर पकड़े हुए हैं। घरेलू कामकाज करने में असमर्थ हैं। वरदानी के तीन पुत्र और एक पुत्री है। एक अविवाहित पुत्र दिव्यांग है। शादीशुदा पुत्र अलग रहते हैं। सुदामा के बिस्तर में पड़े होने की वजह से वरदानी और उसके दिव्यांग पुत्र की देखभाल नातिन करती है।
पुत्र राजकुमार ने बताया कि गुरुवार की शाम पिता नशे की हालत में घर पहुंचे और नातिन से सिलबट्टे में चटनी पीसने के लिए कहा। नातिन के मना करने पर पिता नाराज हो गए और गिलास में सल्फास घोलकर पी लिया। सल्फास पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया।
पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। वहीं, परिवार के अनुसार ये आत्महत्या है। मृतक ने शराब के नशे में सल्फास घोलकर पिया है। ऐसे में तहरीर मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने परिवार के साथ आस-पास के लोगों के और डॉक्टर के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि संभावना है कि मृतक पत्नी के बीमार होने के कारण तनाव में रहा हो। ऐसे में शराब के नशे में आत्मघाती कदम उठा लिया। मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। अस्पताल द्वारा शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें