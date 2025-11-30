कानपुर-सागर हाईवे पर भीषण जाम ने ली जान, इलाज को ले जा रहे एक महीने के बच्चे की मौत

संक्षेप: यूपी के हमीरपुर में ट्रैफिक जाम ने एक मासूम की जान ले ली। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे से रुक-रुककर लग रहे भीषण जाम में फंसकर एक माह के नवजात ‘अभिमन्यु’ की मां की गोद में मौत हो गई। अभिमन्यु की तबियत खराब होने पर उसे इलाज के लिए ले जा रहे थे।

यूपी के हमीरपुर में ट्रैफिक जाम ने एक मासूम की जान ले ली। कानपुर-सागर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे से रुक-रुककर लग रहे भीषण जाम में फंसकर एक माह के नवजात ‘अभिमन्यु’ की मां की गोद में मौत हो गई। बाइक से जा रहे दंपति जैसे-तैसे जाम से निकलकर नवजात को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इससे दंपति बिलख पड़े।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार जनपद फतेहपुर के थाना चांदपुर के दपसौरा गांव निवासी कुलदीप की पत्नी आंचल ने एक माह पूर्व पुत्र को जन्म दिया था। दंपति ने इसका नाम अभिमन्यु रखा था। लेकिन अभिमन्यु मां-बाप की गोद में सिर्फ एक माह तक ही खेल सका और कानपुर-सागर हाईवे में रोज लगने वाले जाम ने इस मासूम की बलि ले ली।

कुलदीप ने बताया कि दो-तीन दिन से अभिमन्यु को बुखार आ रहा था। रविवार की सुबह उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वह उसे लेकर अपनी पत्नी संग बाइक से हमीरपुर के जिला अस्पताल को चले। उन्हें पता था कि रास्ते में जाम मिलेगा, इसलिए उन्होंने बाइक ये सोचकर उठा ली कि जाम में किसी तरह बाइक को निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी बाइक सागर हाईवे में दुर्गा मंदिर के पास पहुंची वैसे ही हाईवे की दोनों पटरियों में वाहनों की कतारें लगी हुई थी। यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल था। उन्होंने कोशिश की।