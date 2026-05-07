एक और दूल्हे पर बारात में घुसकर जानलेवा हमला, बचाने में भाई और भांजी भी घायल
हमीरपुर के राठ में गुरुवार रात बारात लेकर जा रहे दूल्हे और उसके परिवार पर आधा दर्जन बाइकों पर सवार हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए दूल्हे के भाई और 17 वर्षीय भांजी भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जौनपुर में बारात में घुसकर दूल्हे की गोली मारकर हत्या के बाद अब हमीरपुर में एक दूल्हे पर जानलेवा हमला किया गया है। छह बाइकों पर तमंचे और लाठियों से लैस होकर आए युवकों ने गुरुवार रात न सिर्फ दूल्हे की कार रोकी बल्कि उसे तमंचे की बट और लाठियों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान उन्होंने कार में मौजूद दूल्हे के भाई और भांजी को भी नहीं छोड़ा। हमले में दूल्हा खून से लथपथ हो गया। हमलावर जाते-जाते कार को भी क्षतिग्रस्त कर गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दूल्हे और दुल्हन दोनों परिवारों में खलबली मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मझगवां थाना क्षेत्र के झिन्नावीरा गांव निवासी 30 वर्षीय जगदेव राजपूत ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे उसके छोटे भाई 25 वर्षीय मुन्नीलाल की बारात बांदा जिले के बबेरू थाने के इमलौर को निकली थी। कार में वह, उसका दूल्हा भाई, 17 वर्षीय भांजी रुपाली, उसकी बेटी अमृता और बेटा गगन बैठे थे। अभी वह गांव से बसेला गांव पहुंचे ही थे कि तभी स्टैंड के पास अचानक छह बाइकों पर आए हमलावरों ने कार रोक ली। जब तक वह कुछ समझ पाते हमलावरों ने तमंचे की बट और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया।
इस हमले में दूल्हे का सिर फट गया, जबकि वह और भांजी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने कार पर भी लाठियां बरसाईं। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। घायल जगदेव राजपूत ने बताया कि दो वर्ष पहले उक्त युवकों से विवाद हो गया था। इसी रंजिश में होली पर भी इन लोगों ने उसके दूसरे छोटे भाई मूरत राजपूत को पीटा था। इस मामले की शिकायत भी थाने में की थी, पर पुलिस ने न ही मुकदमा दर्ज किया और न ही कोई कार्रवाई की। कोतवाल अनूप सिंह ने बताया कि दूल्हे को इलाज के बाद डॉक्टरों की अनुमति से शादी के लिए रवाना कर दिया गया है। जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।