खेतों में जुताई को गए किसान की रोटावेटर में फंसकर मौत, शरीर के चीथड़े होने से केवल पैर मिला

संक्षेप: यूपी के हमीरपुर में खेतों की जुताई करने निकले युवा किसान की एक दर्दनाक हादसे में ऐसी मौत हुई कि नजारा देखकर लोग सिहर उठे। मंगलवार की दोपहर ट्रैक्टर में रोटावेटर बांधकर लेकर निकला किसान खेतों के बीचोंबीच स्टार्ट ट्रैक्टर के हाईड्रोलिक में पिन लगाते समय पीछे लगे रोटावेटर की चपेट में आ गया। 

Wed, 22 Oct 2025 01:35 PMSrishti Kunj संवाददाता, हमीरपुर
यूपी के हमीरपुर में खेतों की जुताई करने निकले युवा किसान की एक दर्दनाक हादसे में ऐसी मौत हुई कि नजारा देखकर लोग सिहर उठे। मंगलवार की दोपहर ट्रैक्टर में रोटावेटर बांधकर लेकर निकला किसान खेतों के बीचोंबीच स्टार्ट ट्रैक्टर के हाईड्रोलिक में पिन लगाते समय पीछे लगे रोटावेटर की चपेट में आ गया। रोटावेटर स्पीड से चल रहा था। आसपास कोई नहीं था। रोटावेटर में चार घंटे तक फंसे युवक के शरीर के चीथड़े हो गए। खेतों में स्टार्ट को देखकर महिला ने जब अपने पति को जानकारी दी तब ग्रामीणों का ध्यान इस ओर गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब नजारा देखा तो कांप गए।

घटना स्थल से किसान का एकमात्र पैर मिला है। पूरे शरीर छोटे-छोटे टुकड़़ों में बंट गया। इस घटना से मृतक के घर कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के अवशेषों को बटोरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। गांव में भी शोक की लहर है। यह दर्दनाक घटना थाना मुस्करा के बड़ी आबादी वाले गहरौली गांव में मंगलवार की दोपहर घटित हुई। गांव निवासी 26 वर्षीय किसान अभिषेक उर्फ अप्पू पुत्र रामपाल राजपूत दिन में ट्रैक्टर में रोटावेटर फंसाकर खेत पहुंचा था। सवेरे हल्की-फुल्की बूंदाबांदी से खेतों में नमी थी। जुताई करते समय रोटावेटर का हाईड्रोलिक पिन निकल गया। अभिषेक ने बगैर ट्रैक्टर को बंद किए पिन लगाने की कोशिश की, इसी दौरान रोटावेटर की चपेट में आ गया और उसी में फंसकर रह गया।

आसपास कोई भी नहीं था, जिससे अभिषेक की रोटावेटर में फंसने के बाद निकली चीखें भी कोई नहीं सुन पाया और देखते ही देखते इस मशीन के लोहे के मजबूत ब्लेडों ने अप्पू के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। चार घंटे तक लगातार रोटावेटर चलता रहा और शव उसी में टुकड़ों-टुकड़ों में बंटता रहा। शाम चार बजे के आसपास गांव की महिला ने खेत के बीच खड़े स्टार्ट ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर को चलते देखा तो शंका हुई। उसने अपने पति को मोबाइल से सूचना दी। जिसके बाद मामला ग्रामीणों की नजर में आया।

मौके पर पहुंचे ग्रामीण घटना स्थल का नजारा देखकर कांप गए। मौके पर अभिषेक के शरीर से कटकर अलग हुआ पैर पड़ा था। जबकि पूरा शरीर छोटे-छोटे कई टुकड़ों में बंट चुका था। मुस्करा इंस्पेक्टर योगेश तिवारी ने बताया कि घटना स्थल से किसान के शरीर के अवशेषों को समेटकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि ट्रैक्टर और रोटावेटर को ऑफ किए बिना ही अभिषेक हाईड्रोलिक की पिन लगा रहा था। तभी वो चलते रोटावेटर में फंस गया। रोटावेटर प्रति मिनट 1500 चक्कर की स्पीड (1500 आरपीएम पर ऑवर) से चल रहा था।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
