UP Hamirpur Community Toilet Caretaker Killed Accused entered via roof murdered inside house सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर का कत्ल, छत से घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Hamirpur Community Toilet Caretaker Killed Accused entered via roof murdered inside house

सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर का कत्ल, छत से घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर हत्या

यूपी के हमीरपुर में एक महिला को घर में बंधकर बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर का कत्ल कर दिया गया। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और फिर निर्मम हत्या कर दी। महिला घर में अकेली थी।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुरSun, 21 Sep 2025 04:39 PM
share Share
Follow Us on
सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर का कत्ल, छत से घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर हत्या

यूपी के हमीरपुर में एक महिला को घर में बंधकर बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर का कत्ल कर दिया गया। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और फिर निर्मम हत्या कर दी। महिला घर में अकेली थी। सुबह गांव वालों को घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को खबर की गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर के रूप में काम करने वाली महिला के घर में शनिवार की देर रात बदमाश घुस आए। उन्होंने महिला के हाथ-पैर बांधे और बेरहमी से महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय महिला ललिता का पति नंदराम शनिवार की शाम को चित्रकूट गया था। तभी से महिला घर में अकेली ती। घटना थाना जरिया के बौखर गांव की है। गांव वालों को सुबह महिला की हत्या की जानकारी हुई तो उसके परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई।

ये भी पढ़ें:लुकाछिपी खेलते समय गायब बच्ची का शव खेत से बरामद, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव प्रधान ने बताया कि उनके घर की खिड़की से ललिता का शव दिख रहा था। इसी के बाद उन्हें ललिता की हत्या होने की जनकारी मिली। घर का दरवाजा बाहर से बंद था और ललिता के हाथ पीछे बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि महिला की चार बेटियां और एक लड़की है। तीन लड़कियों की शादी हो चुकी है। परिजनों को हत्या की सूचना मिली तो कोहराम मच गया।

पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा और अपर एसपी मनोज गुप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अन्य जानकारी मिलेगी। वहीं, आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। जल्द आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Hamirpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |