सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर का कत्ल, छत से घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर हत्या

यूपी के हमीरपुर में एक महिला को घर में बंधकर बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर का कत्ल कर दिया गया। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और फिर निर्मम हत्या कर दी। महिला घर में अकेली थी। सुबह गांव वालों को घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को खबर की गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर के रूप में काम करने वाली महिला के घर में शनिवार की देर रात बदमाश घुस आए। उन्होंने महिला के हाथ-पैर बांधे और बेरहमी से महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय महिला ललिता का पति नंदराम शनिवार की शाम को चित्रकूट गया था। तभी से महिला घर में अकेली ती। घटना थाना जरिया के बौखर गांव की है। गांव वालों को सुबह महिला की हत्या की जानकारी हुई तो उसके परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई।

जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव प्रधान ने बताया कि उनके घर की खिड़की से ललिता का शव दिख रहा था। इसी के बाद उन्हें ललिता की हत्या होने की जनकारी मिली। घर का दरवाजा बाहर से बंद था और ललिता के हाथ पीछे बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि महिला की चार बेटियां और एक लड़की है। तीन लड़कियों की शादी हो चुकी है। परिजनों को हत्या की सूचना मिली तो कोहराम मच गया।