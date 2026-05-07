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हमीरपुर नाव हादसे के 10 घंटे बाद मिला एक महिला का शव, यमुना में डूबे पांच बच्चों की तलाश जारी

May 07, 2026 09:52 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, हमीरपुर
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यूपी के हमीरपुर में बुधवार को नाव हादसे के बाद से कोहराम मचा है। लापता की अभी भी तलाश जारी है। वहीं, यमुना में नाव पलटने से डूबने वाले छह लोगों में से एक महिला का शव 10 घंटे बाद बरामद हो गया है। महिला के अलावा पांच बच्चे भी हादसे को दौरान यमुना में डूब गए थे।

हमीरपुर नाव हादसे के 10 घंटे बाद मिला एक महिला का शव, यमुना में डूबे पांच बच्चों की तलाश जारी

यूपी के हमीरपुर में बुधवार को नाव हादसे के बाद से कोहराम मचा है। लापता की अभी भी तलाश जारी है। वहीं, यमुना में नाव पलटने से डूबने वाले छह लोगों में से एक महिला का शव 10 घंटे बाद बरामद हो गया है। महिला के अलावा पांच बच्चे भी हादसे को दौरान यमुना में डूब गए थे। पांचों बच्चों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रात से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम भी अपने साजोसामान के साथ घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। पूरी रात नदी में सर्च ऑपरेश्न चलाया गया।

डीआईजी चित्रकूटधाम मंडल राजेश एस ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया।घटना का विवरणथाना कुरारा की ग्राम पंचायत भौली के कोतूपुर मजरा निवासी राजू निषाद की पुत्री की मंगलवार को शादी थी। जिसमें उसके नाते-रिश्तेदारों का जमावड़ा हुआ था। बुधवार की सुबह दुल्हन की विदाई के बाद इसके परिवार के कुछ सदस्य रिश्तेदारों के साथ यमुना नदी में लगी सब्जी की बारी में खरबूजा गए हुए थे। शाम को बारी से वापस लौट रहे थे। नाव में कुल नौ लोग सवार थे, तभी बीच नदी में नाव असंतुलित होकर पलट गई। जिससे सभी लोग उसी में डूब गए।

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तीन लोग किसी तरह नदी से तैरकर बाहर निकल आए, जबकि छह लोग नदी में समा गए। जिनकी रात से ही तलाश शुरू कर दी गई। इस बड़े हादसे की सूचना पर डीएम अभिषेक गोयल, एसपी मृगांक शेखर पाठक मौके पर पहुंच गए। देर रात डीआईजी बांदा राजेश एस. भी घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। रात में ही एसडीआरएफ की टीम अपने साजोसामान के साथ मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू कार्य में जुट गई।

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10 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने नदी में डूबी मनकी गांव निवासी 25 वर्षीय ब्रजरानी पत्नी पप्पू का शव बरामद कर लिया है। पांच बच्चों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।नदी में डूबे बच्चों की सूची9 वर्षीय रानी पत्नी बच्चन निषाद, 9 वर्षीय आकांक्षा पुत्री रामहेत निवासी जलाला, पांच वर्षीय लव्यांश पुत्री विष्णु निवासी मनकी, पांच वर्षीय गोरेलाल पुत्र महेश, 11 वर्षीय आदित्य पुत्र महेश लापता हैं। सभी के परिवारों में कोहराम मचा है। पुलिस का कहना है कि लापताओं की तलाश की जा रही है। वहीं, मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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