हमीरपुर हादसा: यमुना से अब तक पांच शव बरामद, मृतकों के परिवार को 4.25 लाख के मुआवजे का ऐलान
हमीरपुर नाव हादसे में अब तक पांच शव बरामद हुए हैं। अभी एक बच्चे की तलाश जारी है। यमुना नदी में नाव पलटने से डूबे छह लोगों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फतेहपुर की पीएसी की फ्लड टीम ने गुरुवार को 12 बजते-बजते खराब मौसम से जूझते हुए पांच शवों को बरामद कर लिया।
हमीरपुर नाव हादसे में अब तक पांच शव बरामद हुए हैं। अभी एक बच्चे की तलाश जारी है। यमुना नदी में नाव पलटने से डूबे छह लोगों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फतेहपुर की पीएसी की फ्लड टीम ने गुरुवार को 12 बजते-बजते खराब मौसम से जूझते हुए पांच शवों को बरामद कर लिया। एक-एक करके बाहर निकाले गए शवों को देखकर मृतकों के परिजनों में चित्कार मच गई। सुबह 11 बजे के आसपास पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। प्रत्येक परिवार को शासन स्तर से सवा चार-सवा चार लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया।
बुधवार की देर शाम थाना कुरारा की ग्राम पंचायत भौली के कोतूपुर पटिया में नाव डूबने से मासूम बच्चों सहित कुल छह लोग नदी में डूब गए। रात से ही नदी में डूबे लोगों की खोजबीन चल रही है। कानपुर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही फतेहपुर से पीएसी की फ्लड टीम खराब मौसम से जूझते हुए राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। टीम ने सबसे पहले सवेरे छह बजे के आसपास बृजरानी का शव बरामद किया, इसके बाद 14 वर्षीय अर्चना और फिर नौ वर्षीय आकांक्षा के शव भी बरामद हो गए। इसके बाद अन्य दो शव भी मिले। अभी एक और की खोजबीन चल रही है।
सुबह 11 बजे के आसपास पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कोतूपुर पटिया पहुंच गई। उन्होंने यहां राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को सांत्वना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। घटना के प्रति गहरा दुख जताया। उन्होंने तटीय इलाकों में नदियों में सब्जी की खेतीबाड़ी करने वालों से अनुरोध किया कि नावों में ज्यादा संख्या में बैठकर आवाजाही करने से बचें।
इनके शव बरामद
25 वर्षीय बृजरानी पत्नी पप्पू निषाद, 14 वर्षीय आकांक्षा पुत्री, आठ वर्षीय रानी पुत्री बच्चन, 12 वर्षीय अर्चना पुत्री हेतराम और पांच वर्षीय लाव्यांश पुत्र पप्पू के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं, 10 वर्षीय आदित्य की खोजबीन तेज कर दी गई है।
बता दें कि रात से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम भी अपने साजोसामान के साथ घटना स्थल पर है। पूरी रात नदी में सर्च ऑपरेश्न चलाया गया। डीआईजी चित्रकूटधाम मंडल राजेश एस ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। बताया गया कि राजू निषाद की बेटी की शादी के बाद परिवार के कुछ सदस्य रिश्तेदारों के साथ यमुना नदी में लगी सब्जी की बारी में खरबूजा गए हुए थे। शाम को बारी से वापस लौट रहे थे उसी समय नाव असंतुलित होकर पलट गई।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें