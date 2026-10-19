यूपी का एक ऐसा गांव जहां दशहरा में नहीं होता रावण दहन, श्रृंगार कर होता पूजन

उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मुस्करा ब्लाक के बिहूंनीकलां गांव में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। यहां पूरे गांव के लोग रावण की पत्थर से बनी विशाल प्रतिमा का श्रृंगार कर सामूहिक रूप से पूजा करते हैं।

हमीरपुर, संवाददाता। विजयादशमी पर्व पर देशभर में रावण दहन किया जाता है, लेकिन यूपी के हमीरपुर जिले के मुस्करा ब्लाक के बिहूंनीकलां गांव ऐसा है, जहां पर दशहरे के दिन सन्नाटा पसरा रहता है। गांव में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। पूरे गांव के लोग रावण की पत्थर से बनी विशाल प्रतिमा का श्रृंगार कर सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। यह परम्परा सैकड़ों सालों से चली आ रही है।

मुस्करा क्षेत्र में बिहूंनीकलां गांव के लोगों का कहना है कि यहां दशहरा पर रावण जलाया नहीं जाता है। मान्यता है कि जिस रावण से खुद भगवान लक्ष्मण ने ज्ञान लिया, उसे कैसे जला सकते हैं। गांव के बीच में रावण के नौ सिर वाली 10 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी स्थापित है।

रावण की नौ सिर और दस भुजाओं वाली प्रतिमा गांव के बीच रामलीला मैदान है। जिसके ठीक सामने रावण की दस फीट ऊंची प्रतिमा है। 9 सिर और 20 भुजाओं वाली प्रतिमा के सिर पर मुकुट है। जिसमें घोड़े की आकृति बनी है। रावण की यह प्रतिमा बैठने की मुद्रा में है। गांव के ओमकार महाराज, बृजलाल राजपूत बताते हैं कि यह प्रतिमा सीमेंट और चूने से बनाई गई है। कब और किसने इसका निर्माण कराया, यह गांव के बड़े-बुजुर्गों को भी नहीं पता।

जिससे लक्ष्मण ने ज्ञान लिया, उसे कैसे जलाएं ग्राम पंचायत प्रतिमा की देखरेख कर रही है। प्रधान प्रतिनिधि छत्रपाल राजपूत बताते हैं कि गांव में कभी रावण दहन नहीं किया गया। ग्रामीण तर्क देते हैं कि रावण महाविद्धान थे। अंतिम समय में लक्ष्मण ने उनके चरणों के पास खड़े होकर ज्ञान लिया था। जिस विद्धान से खुद लक्ष्मण ने ज्ञान लिया, उसके पुतले को जलाने का इंसान को अधिकार कैसे हो सकता है। वेद वेदांत के ज्ञाता रावण का दहन कर अपने धर्म शास्त्रों का अपमान नहीं कर सकते।

दशहरे में होता है रावण का श्रृंगार ग्रामीण बताते हैं कि दशहरे पर रावण की प्रतिमा को सजाया जाता है। ग्रामीण श्रद्धा से नारियल चढ़ाते हैं। विजयदशमी को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं, पर रावण के पुतले का दहन नहीं करते। रावण की प्रतिमा स्थापित होने से इस मोहल्ले को रावण पटी कहते हैं।