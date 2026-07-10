इस बैंक में बिना लंच ब्रेक सुबह से शाम लगातार काम; कर्मचारियों ने आदेश को तालिबानी फरमान कहा

यूपी ग्रामीण बैंक ने शाखाओं में लंच ब्रेक खत्म करने का आदेश जारी किया है। अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिना निर्धारित भोजनावकाश के लगातार बैंकिंग सेवाएं और नकद लेन-देन होंगे। प्रबंधन ने इसे ग्राहकों को निर्बाध सेवा देने का कदम बताया है, जबकि इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है।

देश के सबसे बड़े ग्रामीण बैंक के कर्मियों को प्रबंधन के एक आदेश ने बेचैन कर दिया है। इस बैंक में अब लंच टाइम यानि भोजनावकाश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने बगैर भोजनावकाश (लंच ब्रेक) के सुबह से शाम तक ग्राहक सेवा कार्य जारी रखने का आदेश जारी किया है। इस बैंक की शाखाओं में अब सुबह 10 से शाम पांच बजे तक लगातार वित्तीय लेनदेन सहित अन्य कार्य होंगे। इस आदेश से बैंक कर्मियों में नाराजगी है। बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के विलय के बाद बने यूपी ग्रामीण बैंक ने ग्राहक सेवा और नकद लेन-देन के लिए संशोधित समय संबंधी आदेश जारी किया है। बैंक के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि शाखाएं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैंकिंग कार्यों के लिए खुली रहेंगी। आदेश के मुताबिक संशोधित समय का उद्देश्य व्यावसायिक घंटों के दौरान निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना है। इसके लिए बैंक शाखाओं को दोपहर के भोजन के समय को प्रदर्शित न करने का निर्देश दिया गया है।

अलग-अलग समय पर लंच की व्यवस्था करें शाखा प्रबंधक बैंक ने शाखा प्रबंधकों को कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय पर दोपहर के भोजन के अवकाश की व्यवस्था करने को कहा है ताकि नकदी काउंटर सहित ग्राहक सेवा काउंटर काम के दौरान हर समय चालू रहें। बैंक ने स्पष्ट किया है कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था एक आंतरिक प्रशासनिक मामला है और इससे ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

विरोध में 28 को संसद के समक्ष होगा प्रदर्शन संशोधित समय सारिणी के अनुसार बैंक का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और नकद लेनदेन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। शाखाएं सोमवार से शनिवार तक कार्य करेंगी। इस आदेश को लेकर ऑल इण्डिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि यूपीजीबी का यह तालिबानी फरमान शाप्स एण्ड इस्टेबलिस्मेंट एक्ट के साथ ही मानवाधिकार के विरुद्ध है। इसके खिलाफ 28 जुलाई को यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस द्वारा संसद के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा