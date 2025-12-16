यूपी में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर ग्राम सचिवों का आंदोलन स्थगित, पंचायती राज से क्या मिला आश्वासन
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर ग्राम सचिवों का आंदोलन स्थगित हो गया है। ग्राम सचिवों और पंचायती राज के बीच वार्ता सफल हो गई है। आश्वासन के बाद ग्राम सचिव मान गए हैं।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के बाद ही लागू की जाएगी। बीते 15 दिनों से फेशियल रिकॉग्निशन एटेंडेंस सिस्टम के विरोध व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्राम सचिवों ने योगी सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है।
मंगलवार को राजधानी स्थित पंचायती राज निदेशालय में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह व ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने पंचायती राज निदेशक अमित सिंह से मुलाकात की और उनसे कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। संघ ने स्मार्ट मोबाइल फोन, सिम व उसके खर्च की व्यवस्था करने के साथ ही ऑनलाइन हाजिरी को लेकर आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को उनके सामने रखा।
वार्ता के बाद बनी बात, मोटरसाइकिल भत्ता का भी आश्वासन
पंचायती राज निदेशक ने आश्वासन दिया कि वह सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेंगे और अगर ग्राम सचिव को कई गांव में भ्रमण करना पड़ता है तो वह जहां पर भी हों वहां से अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें। ऑनलाइन उपस्थिति लागू की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं ग्राम सचिवों के लिए आप्रासंगिक हो चुके साइकिल भत्ते की जगह मोटरसाइकिल भत्ता देने का प्रत्यावेदन शासन को भेजा जाएगा। फिलहाल निदेशक से वार्ता के बाद ग्राम सचिवों ने सहमति बनी। ग्राम सचिव आश्वासन पर मान गए। इसके बाद ग्राम सचिवों ने आंदोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा की गई। दरअसल, ग्राम सचिवों का आंदोलन चल रहा था। ग्राम सचिव ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जता रहे थे।