Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gram secretaries Postponed protest over online attendance; what assurances did they receive from Panchayati Raj
यूपी में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर ग्राम सचिवों का आंदोलन स्थगित, पंचायती राज से क्या मिला आश्वासन

यूपी में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर ग्राम सचिवों का आंदोलन स्थगित, पंचायती राज से क्या मिला आश्वासन

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर ग्राम सचिवों का आंदोलन स्थगित हो गया है। ग्राम सचिवों और पंचायती राज के बीच वार्ता सफल हो गई है। आश्वासन के बाद ग्राम सचिव मान गए हैं। 

Dec 16, 2025 07:18 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के बाद ही लागू की जाएगी। बीते 15 दिनों से फेशियल रिकॉग्निशन एटेंडेंस सिस्टम के विरोध व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्राम सचिवों ने योगी सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार को राजधानी स्थित पंचायती राज निदेशालय में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप सिंह व ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने पंचायती राज निदेशक अमित सिंह से मुलाकात की और उनसे कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। संघ ने स्मार्ट मोबाइल फोन, सिम व उसके खर्च की व्यवस्था करने के साथ ही ऑनलाइन हाजिरी को लेकर आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को उनके सामने रखा।

ये भी पढ़ें:मेडिकल कॉलेजों में ICU से जांच तक की सुविधा बढ़ेंगी; योगी सरकार ने खोला खजाना
ये भी पढ़ें:योगी सरकार हाई-स्पीड परिवहन कनेक्टिविटी के लिए तैयार कर रही है प्लान

वार्ता के बाद बनी बात, मोटरसाइकिल भत्ता का भी आश्वासन

पंचायती राज निदेशक ने आश्वासन दिया कि वह सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेंगे और अगर ग्राम सचिव को कई गांव में भ्रमण करना पड़ता है तो वह जहां पर भी हों वहां से अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें। ऑनलाइन उपस्थिति लागू की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं ग्राम सचिवों के लिए आप्रासंगिक हो चुके साइकिल भत्ते की जगह मोटरसाइकिल भत्ता देने का प्रत्यावेदन शासन को भेजा जाएगा। फिलहाल निदेशक से वार्ता के बाद ग्राम सचिवों ने सहमति बनी। ग्राम सचिव आश्वासन पर मान गए। इसके बाद ग्राम सचिवों ने आंदोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा की गई। दरअसल, ग्राम सचिवों का आंदोलन चल रहा था। ग्राम सचिव ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जता रहे थे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Gram Panchayat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |