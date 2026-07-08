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काम की बात: यूपी में खत्म होगा शॉप एक्ट, OSH कोड में 10 कर्मचारियों की दुकान का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

By Ritesh Verma
हिन्दुस्तान, राजकुमार शर्मा, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश सरकार 6 दशक पुराने शॉप एक्ट को खत्म कर रही है। OSH कोड और शॉप एक्ट में विरोधाभास से व्यापारियों में भ्रम पैदा हो रहा था। नई व्यवस्था में 10 या उससे ऊपर स्टाफ वाली दुकानों का पंजीकरण जरूर होगा।

यूपी में खत्म होगा शॉप एक्ट, OSH कोड में 10 कर्मचारियों की दुकान का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

उत्तर प्रदेश में छह दशक से अधिक पुराना दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बदले व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (OSH Code) लागू होगा। इस बदलाव का असर प्रदेश के लाखों दुकान, प्रतिष्ठान, ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट आदि पर पड़ेगा। इन सभी को नये ओएसएच कोड के तहत पंजीयन कराना होगा। नए कानून के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभी संशोधित शॉप एक्ट के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट था। विभाग ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, जिस पर कैबिनेट में अंतिम फैसला होगा।

यूपी में 1962 से लागू शॉप एक्ट के तहत ऐसे सभी दुकान और प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण जरूरी था, जहां कोई भी कर्मचारी काम करता हो। इसी साल 2 जनवरी को शॉप एक्ट में एक संशोधन के जरिए 1 से 19 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में पंजीकरण से मुक्त कर दिया गया था। राज्य सरकार ने 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए ही पंजीकरण की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। अब देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। राज्यों को भी इन्हें लागू करना है।

रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोधाभासी शर्तों की वजह से फैसला

संशोधित शॉप एक्ट और नए ओएसएच कोड की वजह से मौजूदा व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन की शर्तों को लेकर विरोधाभासी स्थितियां हैं। फिलवक्त 20 से कम कर्मियों पर पंजीकरण की छूट है, मगर ओएसएच एक्ट में 10 कर्मी वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यापारी को दोहरा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में शॉप एक्ट को खत्म करने का फैसला किया गया है। श्रमायुक्त कार्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है। राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही प्रदेश में शॉप एक्ट खत्म हो जाएगा।

नवंबर 2025 में लागू हुआ था ओएसएच कोड

2020 के सितंबर में संसद के दोनों सदनों से पास हो गए ओएसएच कोड को केंद्र सरकार ने 5 साल नवंबर 2025 में देश भर में लागू किया। इस कोड ने श्रम क्षेत्र के 13 पुराने कानूनों को खत्म करके 1 कानून के रूप में जगह लिया। ओएसएच कोड ने लेबर सेक्टर के 13 कानूनों की 620 धाराओं को घटाकर 143 कर दिया। नियमों की संख्या भी 868 से घटकर 175 पर आ गई। नए कोड से किसी फर्म को 6 विभागों से रजिस्ट्रेशन के बदले सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन कराने की राहत मिली। लाइसेंस की संख्या भी 4 से घटकर 1 पर आ गई। 55 तरह के फॉर्म घटकर 20 रह गए, वहीं 21 तरह के रिटर्न की जगह सिर्फ 1 रिटर्न काफी हो गया।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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