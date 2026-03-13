हवा का हीरो AW139 अब योगी की सवारी, हेलिकॉप्टर की खूबियां गिनते ही रह जाएंगे आप!
UP Govt AW139 Helicopter: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सीनियर अफसरों और वीवीआईपी की छोटी दूरी की हवाई यात्राओं के लिए इटली की लियोनार्डो कंपनी से अत्याधुनिक AW 139 हेलिकॉप्टर खरीदी है। लियोनार्डो कंपनी का नाम पहले अगस्ता वेस्टलैंड था और इस चॉपर के नाम के आगे लगा AW उसी का कोड नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले उनके स्वागत की तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को सीएम योगी इसी हेलिकॉप्टर से रामनगरी गए थे। एक एडब्ल्यू 139 हेलिकॉप्टर 125 करोड़ से 200 करोड़ के रेंज में आता है, जिसकी कीमत इस बात से तय होती है कि उसमें खरीदार क्या-क्या और बदलाव करवा रहा है। इस स्पेशल हेलिकॉप्टर में सुरक्षा और सुविधा का भरपूर संतुलन है।
क्या है AW 139 हेलिकॉप्टर की खासियत
सीटिंग- AW 139 हेलिकॉप्टर में दो पायलट के अलावा 15 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं। पैसेंजर की जगह को अलग-अलग खरीदार अपनी सुविधा से 6-8 लोगों के लिए सोफा सीटिंग में भी बदल लेते हैं।
लगेज- AW 139 हेलिकॉप्टर में सीटिंग केबिन के पीछे सामान रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। खरीदार चाहे तो केबिन से उसे जुड़ा रख सकता है या एक अलग कंपार्टमेंट की तरह बनवा सकता है।
इंजन- AW 139 हेलिकॉप्टर में कनाडाई टर्बोशाफ्ट कंपनी प्रैट एण्ड व्हाइटनी के दो इंजन लगे हैं। यानी हवाई सफर के दौरान एक इंजन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उस पर सवार लोगों को सुरक्षित उतारने के लिए दूसरा इंजन मौजूद है।
स्पीड- AW 139 हेलिकॉप्टर 5000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और सामान्य मौसम हो तो 306 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है।
एवरेज- AW 139 हेलिकॉप्टर का फ्यूल टैंक भर दिया जाए तो यह 5.38 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इतनी देर में यह चॉपर लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी नाप सकता है। गोरखपुर से दिल्ली के चक्कर लगाकर यह एक बार में लौट सकता है।
गियर बॉक्स- AW 139 हेलिकॉप्टर का गियर बॉक्स बिना तेल के 1 घंटे तक काम कर सकता है। यह बहुत सारे चॉपर में आधे घंटे तक काम करता है। इसे एविएशन की भाषा में गियर बॉक्स का ड्राई रन भी कहते हैं। गियर बॉक्स ही इंजन से पैदा ऊर्जा और ताकत को चॉपर के ऊपर और पीछे किनारे पर लगे पंखों तक संतुलित करके भेजता है।
पानी में लैंडिंग- AW 139 हेलिकॉप्टर में सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है। यह चॉपर यदि नदी या समुद्र में उतर जाए तो इमरजेंसी फ्लोटिंग सिस्टम इसे 4 से 6 मीटर ऊंची लहरों में भी संभालकर रख सकता है। चॉपर में पैसेंजर के लिए राफ्ट भी रहता है।
क्रैश लैंडिंग- AW 139 हेलिकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग की स्थिति में पैदा होने वाली ऊर्जा को सोखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लैंडिंग गियर, इसकी बॉडी, इसका केबिन, इसकी कुर्सी सब में यह गुण है। लेकिन क्रैश लैंडिंग कितना आसान या भयानक है, बाकी सब उस पर निर्भर करता है।
हमला से बचाव- AW 139 हेलिकॉप्टर बुलेटप्रूफ नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी, केबिन और फ्यूल टैंक गोलियों से अंदर बैठे लोगों को एक हद तक बचा सकते हैं। सेना के इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाले चॉपर में इस तरह की खूबियों पर ज्यादा काम किया जाता है।
कीमत- AW 139 हेलिकॉप्टर की कीमत इस समय बाजार में 147 करोड़ से 184 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है। कीमत में फीचर्स के हिसाब से अंतर आता है। सेकंड हैंड खरीदने पर 25 करोड़ तक में मिल जाता है।