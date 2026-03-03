Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के कर्मचारियों की होली की खुशियां दोगुनी, सीएम योगी के आदेश पर सभी को मिल गया वेतन-पेंशन

Mar 03, 2026 06:08 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में तकनीकी कारणों से रुका हुआ सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन सोमवार को उनके खातों में पहुंच गया। सीएम योगी के निर्देश पर वित्त विभाग ने बैंक अवकाश के बावजूद वेतन जारी करना सुनिश्चित किया।

यूपी के कर्मचारियों की होली की खुशियां दोगुनी, सीएम योगी के आदेश पर सभी को मिल गया वेतन-पेंशन

UP NEWS: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए इस बार की होली बेहद खास और खुशियों भरी साबित हुई है। तकनीकी बाधाओं के कारण वेतन रुकने की आशंकाओं के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद सोमवार को प्रदेश के लाखों परिवारों के बैंक खातों में फरवरी माह का वेतन और पेंशन क्रेडिट हो गई। वित्त विभाग की इस सक्रियता से उन कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, जो सोमवार को बैंक अवकाश होने के कारण वित्तीय संकट की आशंका जता रहे थे।

तकनीकी बाधाओं ने बढ़ाई थी चिंता

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए फरवरी माह का वेतन और पेंशन 28 फरवरी को ही जारी करने के आदेश दिए थे। सरकार की मंशा थी कि कर्मचारी समय रहते त्योहार की खरीदारी कर सकें। हालांकि, अंतिम समय में कुछ तकनीकी वजहों और ट्रेजरी (कोषागार) सॉफ्टवेयर में आई समस्याओं के कारण शुक्रवार को अधिकांश कर्मचारियों के खातों में पैसे नहीं पहुंच सके थे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण असमंजस की स्थिति और गहरा गई थी।

ये भी पढ़ें:भद्रा उतार देंगे, हमारी कुंडली जानते नहीं; अयोध्या के पूर्व MLA की SDM को धमकी

बैंक बंद होने के बावजूद वित्त विभाग ने दिखाया दम

सोमवार को बैंक अवकाश होने के कारण कर्मचारियों में यह डर बैठ गया था कि अब उनकी तनख्वाह होली के बाद ही मिल पाएगी। कर्मचारियों की इस चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने वित्त विभाग को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रविवार को ही आश्वस्त किया था कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया कि डिजिटल माध्यम से वेतन हस्तांतरण की प्रक्रिया अवकाश के दिन भी बाधित न हो।

ये भी पढ़ें:BJP को महापाप लगेगा, बेटी के लिए छुट्टी मांग रहे BLO की मौत पर बरसे अखिलेश यादव

खातों में पैसे पहुंचते ही चेहरे खिले

सोमवार सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मोबाइल पर 'सैलरी क्रेडिट' के मैसेज आने शुरू हो गए। वित्त विभाग के मुताबिक, राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और करीब 12 लाख पेंशनभोगियों को इस त्वरित कार्रवाई का लाभ मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार पर समय से वेतन मिलना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे न केवल बाजारों में रौनक बढ़ेगी, बल्कि सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या का श्रीराम मंदिर सुबह से शाम तक, काशी विश्वनाथ पौने तीन घंटे बंद रहेगा

अब कर्मचारी और उनके परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के रंगों के इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि तकनीकी कारणों से अभी भी कुछ खातों में राशि नहीं पहुंची है, तो उसे मंगलवार सुबह तक हर हाल में सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath CM Yogi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |