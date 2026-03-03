यूपी के कर्मचारियों की होली की खुशियां दोगुनी, सीएम योगी के आदेश पर सभी को मिल गया वेतन-पेंशन

उत्तर प्रदेश में तकनीकी कारणों से रुका हुआ सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन सोमवार को उनके खातों में पहुंच गया। सीएम योगी के निर्देश पर वित्त विभाग ने बैंक अवकाश के बावजूद वेतन जारी करना सुनिश्चित किया।

UP NEWS: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए इस बार की होली बेहद खास और खुशियों भरी साबित हुई है। तकनीकी बाधाओं के कारण वेतन रुकने की आशंकाओं के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद सोमवार को प्रदेश के लाखों परिवारों के बैंक खातों में फरवरी माह का वेतन और पेंशन क्रेडिट हो गई। वित्त विभाग की इस सक्रियता से उन कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, जो सोमवार को बैंक अवकाश होने के कारण वित्तीय संकट की आशंका जता रहे थे।

तकनीकी बाधाओं ने बढ़ाई थी चिंता दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए फरवरी माह का वेतन और पेंशन 28 फरवरी को ही जारी करने के आदेश दिए थे। सरकार की मंशा थी कि कर्मचारी समय रहते त्योहार की खरीदारी कर सकें। हालांकि, अंतिम समय में कुछ तकनीकी वजहों और ट्रेजरी (कोषागार) सॉफ्टवेयर में आई समस्याओं के कारण शुक्रवार को अधिकांश कर्मचारियों के खातों में पैसे नहीं पहुंच सके थे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण असमंजस की स्थिति और गहरा गई थी।

बैंक बंद होने के बावजूद वित्त विभाग ने दिखाया दम सोमवार को बैंक अवकाश होने के कारण कर्मचारियों में यह डर बैठ गया था कि अब उनकी तनख्वाह होली के बाद ही मिल पाएगी। कर्मचारियों की इस चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने वित्त विभाग को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रविवार को ही आश्वस्त किया था कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया कि डिजिटल माध्यम से वेतन हस्तांतरण की प्रक्रिया अवकाश के दिन भी बाधित न हो।

खातों में पैसे पहुंचते ही चेहरे खिले सोमवार सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मोबाइल पर 'सैलरी क्रेडिट' के मैसेज आने शुरू हो गए। वित्त विभाग के मुताबिक, राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और करीब 12 लाख पेंशनभोगियों को इस त्वरित कार्रवाई का लाभ मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार पर समय से वेतन मिलना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे न केवल बाजारों में रौनक बढ़ेगी, बल्कि सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है।