अचानक बदला राज्यपाल का कार्यक्रम, आगे निकल गया काफिला, गाड़ी के पीछे-पीछे दौड़े एसएसपी
राज्यपाल को निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय (सरधना के सलावा) के निरीक्षण करना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम बदल गया और राज्यपाल का काफिल आगे निकल गया। यह देखकर एसएसपी काफिले के पीछे-पीछे दौड़ पड़े।
Meerut News: यूपी के मेरठ में राज्यपाल का काफिला आगे निकल गया। राज्यपाल के स्वागत में खड़े पुलिस अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो वह कार के पीछे-पीछे दौड़ पड़े। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एसएसपी राज्यपाल के काफिले के पीछते भागते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे अन्य पुलिसकर्मी भी दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ दौरे पर पहुंची थी। राज्यपाल को निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय (सरधना के सलावा) के निरीक्षण करना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम बदल गया और राज्यपाल का काफिल आगे निकल गया। यह देखकर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय का राज्यपाल के काफिले के पीछे दौड़ पड़े, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया।
मंगलवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ के सलावा में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंची थीं। इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से चाक-चौबंद तैयारियां की गई थीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सलावा स्थित हेल्थ सेंटर के बाहर डीएम डा.वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडेय और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी राज्यपाल के स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। हालांकि, अंतिम समय में कार्यक्रम में अचानक बदलाव हुआ और राज्यपाल का काफिला तय स्थल पर रुके बिना सीधे खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन (मीटिंग हॉल) की ओर रवाना हो गया।
राज्यपाल के स्वागत के दौरान अधिकारियों में मची खलबली
राज्यपाल का काफिला बिना रुके आगे बढ़ा, तो वहां स्वागत के लिए तैनात अधिकारियों में खलबली मच गई और वे फौरन उसी दिशा में भागे। इसी क्रम में एसएसपी अविनाश पांडेय भी तेजी से दौड़ते हुए काफिले के पीछे जाते हुए दिखाई दिए। जैसे ही राज्यपाल की गाड़ी मीटिंग हॉल के पोर्च में रुकी, एसएसपी ने वहां पहुंचकर उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया और उनका स्वागत किया। इस पूरे घटनाक्रम को मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।