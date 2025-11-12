विश्वविद्यालयों में बैक पेपर प्रणाली को समाप्त किया जाए, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का निर्देश

संक्षेप: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिए है। आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में बैक पेपर की प्रणाली समाप्त की जाए।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में बैक पेपर की प्रणाली समाप्त की जाए। राजभवन स्तर पर एक विशेषज्ञ टीम गठित की जाए जिसे समर्थ पोर्टल के अधिकारी प्रशिक्षित करें। यह टीम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को पोर्टल आधारित कार्य प्रणाली में दक्ष बनाएगी। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षक पढ़ाई के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएं, विद्यार्थियों को प्रबंधन का व्यवहारिक ज्ञान दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें।

राज्यपाल की अध्यक्षता में बुधवार को राजभवन लखनऊ में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ‘समर्थ पोर्टल’ के तहत उपलब्ध सभी 39 मॉड्यूल पर पूर्ण रूप से क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक में समर्थ पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, नामांकन, परीक्षा, परिणाम, काउंसलिंग, फीस भुगतान, इनविजीलेटर ड्यूटी, प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजन, डिजिलॉकर इंटीग्रेशन आदि में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई।

प्रवेश न लेने वाले छात्रों की वापस करें फीस राज्यपाल ने निर्देश दिए कि सभी विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहें तथा समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी एवं प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान शीघ्र सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया कि जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा करने के पश्चात प्रवेश नहीं लिया है, उनकी फीस वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के समस्त शैक्षणिक कार्य नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही संचालित किए जाएं।

हर विवि में बनाएं आईटी विशेषज्ञों की टीम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित आईटी विशेषज्ञों की टीम गठित करने, सत्रों की समयबद्ध शुरुआत करने तथा विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल उपयोग की प्रक्रिया समझाने के लिए तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों के छोटे वीडियो बनाकर विश्वविद्यालयों के यूट्यूब चैनल पर साझा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीख लें, तकनीकी विश्वविद्यालयों से सहयोग प्राप्त करें तथा विद्यार्थी स्तर पर भी इस प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करें।

पोर्टल के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि यह अध्ययन किया जाए कि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। उनकी कार्यप्रणाली से सीख लेकर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पोर्टल के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने, जर्जर भवनों पर ध्यान देने तथा केवल जरुरत के अनुसार निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने छात्रावास को स्वयं संचालित करना सीखें। यह उनके भविष्य के जीवन प्रबंधन में सहायक होगा।