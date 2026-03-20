आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण का पूरा ख्याल रखेगी UP सरकार, BJP-RSS बैठक में और क्या बोले योगी

आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में भी सरकार आरक्षण का पूरा ख्याल रखेगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई BJP-RSS की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने यें बातें कहीं। इस मीटिंग कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

UP NEWS: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में भी सरकार आरक्षण का पूरा ख्याल रखेगी। मुख्यमंत्री ने यह बात संघ और भाजपा की शुक्रवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास में हुई समन्वय बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी नजर रखी जाए। बैठक में जिला स्तर पर सुनवाई न होने का मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर की शिकायतें यहां नहीं आनी चाहिए। जिले में समन्वय हो, संगठन से जुड़े लोगों की शिकायतें जिले के अधिकारी सुनें और दूर करें। इसके निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की नई टीम, क्षेत्रीय अध्यक्ष, आयोग-निगम, बोर्ड सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार शुक्रवार को लखनऊ में थे। संघ के पदाधिकारियों और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ जियामऊ स्थित विश्व संवाद केंद्र पर बैठक की। इसमें समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर समन्वय की बैठकें हुईं। इसमें हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में की गई समन्वय बैठकों में सामने आए विषय भी शामिल थे।

विपक्ष को न फैलाने दें कोई भ्रम बैठक में जिले में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामले और अधिकारियों की उसमें संलिप्ततता की शिकायत भी मुख्यमंत्री से की गई। वहीं संगठन की ओर से आरक्षण को लेकर भी फीडबैक दिया गया। कहा कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी इसका ध्यान रखा जाए कि कहीं सीमा का उल्लंघन न हो रहा हो। इस पर सीएम ने इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की बात कही। यह भी कहा गया कि संघ और भाजपा के संगठन इस बात का भी पूरा ख्याल रखें कि विपक्ष जनता के बीच कोई भ्रम न फैलाए। सीएम ने कहा कि जिला स्तरीय समस्याएं लखनऊ तक नहीं आनी चाहिए। समस्या दूर न होने पर प्रभारी मंत्री के जरिए वो बात शासन और सरकार तक आए ताकि उसका निस्तारण कराया जा सके।