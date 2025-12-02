Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP government will help in pilgrimage to South, CM Yogi made a big announcement from the platform of Kashi-Tamil Sangama
दक्षिण की तीर्थयात्रा में सरकार मदद करेगी, काशी-तमिल संगमम् के मंच से सीएम योगी का बड़ा ऐलान

दक्षिण की तीर्थयात्रा में सरकार मदद करेगी, काशी-तमिल संगमम् के मंच से सीएम योगी का बड़ा ऐलान

संक्षेप:

यूपी सरकार दक्षिण की तीर्थयात्रा में मदद करेगी। योगी ने काशी-तमिल संगमम् के मंच से घोषणा की है कि रामेश्वर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मदुरई के तीर्थयात्रियों के आवागमन, खानपान और आश्रय में पर्यटन विभाग रियायत दर पर प्रबंध करेगा।

Tue, 2 Dec 2025 09:32 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को काशी-तमिल संगमम् के मंच से घोषणा की है कि दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों की यात्रा करने वालों को प्रदेश सरकार मदद करेगी। रामेश्वर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मदुरई के तीर्थयात्रियों के आवागमन, खानपान और आश्रय में पर्यटन विभाग रियायत दर पर प्रबंध करेगा। योगी ने यह भी ऐलान किया है कि तमिल सीखने और शोध करने वालों को विशेष पैकेज भी दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो दिनी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने नमो घाट पर 15 दिसम्बर तक चलने वाले संगमम् के चौथे संस्करण का शुभारम्भ किया। मंच पर उनके साथ तमिलनाडु राज्यपाल आरएन. रवि, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संचार राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु की संस्कृतियां सदियों से जुड़ी हैं। काशी-तमिल संगमम् का यह अभियान ज्ञान, साधना और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि संगमम् जैसे आयोजन सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बड़े उदाहरण हैं। यह लोगों के भविष्य का निवेश भी है। उन्होंने कहा कि मनीषियों ने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की जो कल्पना की थी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं।

तमिल पर शोध करने वाले को मिलेगी फेलोशिप

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन. रवि ने तमिल भाषा के और प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। कहा कि तमिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जितना किया है, उतना आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने काशी-तमिल संगमम् के जरिए न केवल भाषा बल्कि संस्कृति, साहित्य और विरासत को एक-दूसरे से जोड़ा। इसका असर तमिलनाडु के घरों में भी दिख रहा है। वहां संगमम् और काशी की खूब चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि इस बार के आयोजन से तमिल सीखने के प्रति छात्रों में उत्साह बढ़ेगा। तमिल पर शोध करने वाले प्रत्येक छात्र को सरकार फेलोशिप देगी

ये भी पढ़ें:6 सार्वजनिक अवकाश शनिवार या रविवार को, यूपी में सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी
ये भी पढ़ें:दागी वकील कानून के शासन के लिए खतरा; हाईकोर्ट ने यूपी डीजीपी को दिए ये निर्देश

जन आंदोलन बन चुका है संगमम्: धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु से पहुंचे छात्रों का अभिनंदन करते हुए कहा कि काशी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि काशी-तमिल संगमम् अब जन आंदोलन बन चुका है। लगातार आयोजन होने से अब दोनों शहरों में एक दूसरे की भाषाएं बोलने की दिक्कत नहीं रह गई है। यहां के घाट से दुकानों तक में तमिल बोली जाने लगी है।

छात्रो ने किया काशी विश्वनाथ का दर्शन-पूजन

काशी तमिल संगमम् के चौथे संस्करण में भाग लेने आए पहले दल में शामिल छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को काशी विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया। उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के बाद क्रूज से गंगा विहार किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी। रात में नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। बुधवार सुबह वे बीएचयू में आयोजित एकेडमिक सत्रों में हिस्सा लेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |