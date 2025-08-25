शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप देगी यूपी सरकार, अंतरिक्ष यात्री के स्वागत समारोह में योगी का ऐलान

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनसे सफल मिशन पूरा करने के बाद शुभांशु शुक्ला ने सोमवार लखनऊ लौटे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफल मिशन पूरा करने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार अपने शहर लखनऊ लौटे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं उनसे मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि यह छात्रवृत्ति अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रदेश के छात्रों को सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऐसे अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले नागरिक हैं, इसलिए हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के इच्छुक छात्रों के लिए उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। चार साल पहले, उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय या संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कोई पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता था। आज गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय और एकेटीयू जैसे संस्थानों के साथ-साथ एक दर्जन से अधिक तकनीकी संस्थानों ने इस क्षेत्र में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। यह हमारे संस्थानों की भारत की विकास गाथा में सक्रिय योगदान देने की इच्छा को दर्शाता है।

घर वापस आकर अच्छा लगा: शुभांशु शुक्ला मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से अनौपचारिक चर्चा करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा, “जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का एक्साइटमेंट मुझे देखने को मिला है, उससे मैं सच में बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर वापस आया हूं और यह बहुत अच्छा लगा। यहां आकर जिस तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिला और जिस तरह का प्यार व सपोर्ट लोग दिखा रहे हैं, उससे मैं बहुत खुश हूं। मुझे गर्व है कि मेरे एक मिशन के जरिए इतना उत्साह क्रिएट हो पाया है। इस बात से मैं और भी प्रोत्साहित हूं कि जो मोमेंटम हमने बनाया है, वह हमारी स्पेस जर्नी को और आगे बढ़ाने में, जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहाँ पहुंचने में, निश्चित ही बहुत मदद करेगा।”



