इन दो कंपनियों को 2.70 करोड़ रुपए देगी यूपी सरकार, योगी के मंत्री नंदी ने दी मंजूरी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत वृहद श्रेणी की दो इकाइयों को 2.70 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी है। योगी के मंत्री नंदी ने मंजूरी दे दी है।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत वृहद श्रेणी की दो इकाइयों को 2.70 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी है। योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत वृहद श्रेणी की दो औद्योगिक इकाइयों द्वारा सरकार को जमा किए गए टैक्स पर मेसर्स डालमिया भारत शुगर एंड इंड्रस्टीज लिमिटेड को एक करोड़ 53 लाख 49 हजार 543 रुपए और मेसर्स कजरिया सेरामिक्स लिमिटेड को एक करोड़ 17 लाख 34 हजार 221 रुपए प्रथम किस्त के रूप में प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।

दोनों कंपनियों को दो करोड़ 70 लाख 83 हजार 765 रुपए की प्रतिपूर्ति राशि की प्रथम किस्त प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मेसर्स पावरकॉन सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जनपद चंदौली को एक करोड़ 48 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋढ़ प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।शीघ्र ही यह धनराशि जारी होगी, जिससे उद्यमियों को कारोबार विस्तार में सहयोग मिलेगा। मंत्री नन्दी ने कहा कि निवेशोन्मुख नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। नीतिगत प्रोत्साहन और वित्तीय सहयोग से उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।