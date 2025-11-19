नूरी जामा मस्जिद का अब और ध्वस्तीकरण नहीं करेगी, हाईकोर्ट में यूपी सरकार का जवाब

संक्षेप: यूपी सरकार फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद का अब और ध्वस्तीकरण नहीं कर करेगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से जवाब देते हुए जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को राजस्व अधिनियम के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।

यूपी सरकार फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद का अब और ध्वस्तीकरण नहीं कर करेगी, मस्जिद की भूमि से अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दिए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को राजस्व अधिनियम के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कानून में निर्धारित अवधि के भीतर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने इसी के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। नूरी जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर रही है जबकि इसका निर्माण 1839 में हुआ था। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पहले ही हटा दिया गया है। अब ध्वस्तीकरण की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के आश्वासन पर याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही कहा कि जब मस्जिद का आगे कोई ध्वस्तीकरण अपेक्षित नहीं है तो याची के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सकती है। याची उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करता है तो कानून में निर्धारित अवधि के भीतर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए।