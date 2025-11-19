नूरी जामा मस्जिद का अब और ध्वस्तीकरण नहीं करेगी, हाईकोर्ट में यूपी सरकार का जवाब

Hindustan Hindi News
संक्षेप: यूपी सरकार फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद का अब और ध्वस्तीकरण नहीं कर करेगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से जवाब देते हुए जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को राजस्व अधिनियम के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।

Wed, 19 Nov 2025 05:33 PMDeep Pandey प्रयागराज, विधि संवाददाता
यूपी सरकार फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद का अब और ध्वस्तीकरण नहीं कर करेगी, मस्जिद की भूमि से अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दिए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को राजस्व अधिनियम के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कानून में निर्धारित अवधि के भीतर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने इसी के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। नूरी जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर रही है जबकि इसका निर्माण 1839 में हुआ था। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पहले ही हटा दिया गया है। अब ध्वस्तीकरण की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के आश्वासन पर याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही कहा कि जब मस्जिद का आगे कोई ध्वस्तीकरण अपेक्षित नहीं है तो याची के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सकती है। याची उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करता है तो कानून में निर्धारित अवधि के भीतर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए।

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में गाजियाबाद के मोदीनगर में हुए बस बम विस्फोट मामले में मोहम्मद इलियास की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। पुलिस द्वारा दर्ज किया गया इलियास का इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिबंध के मद्देनजर अस्वीकार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने इलियास की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के समक्ष उसके इकबालिया बयान को हटा दिए जाने के बाद अपीलार्थी के खिलाफ कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं बचा है। कोर्ट भारी मन से बरी करने का आदेश कर रही है क्योंकि यह मामला इतना गंभीर था कि इसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था और इस आतंकी साजिश में 18 निर्दोष लोगों की जान गई थी।

