यूपी सरकार का ऐक्शन, कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश करने पर आवास विकास का अधिशासी अभियंता सस्पेंड
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में लापरवाही और अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 10 लाख रुपये की गलत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर कड़ी टिप्पणी के बाद यह कार्रवाई की गई।
UP Sarkar Action: यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में लापरवाही और अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 10 लाख रुपये की गलत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर कड़ी टिप्पणी के बाद यह कार्रवाई की गई। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह के निर्देश पर अधिशासी अभियंता एकलाख को निलंबित किया गया है।
बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में भी कई रिटायर इंजीनियरों के खिलाफ सख्त फैसले लिए गए। आगरा में तैनाती के दौरान टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के मामले में अधिशासी अभियंता बीएस गुप्ता पर कार्रवाई की गई है। वर्ष 2017 के करीब 9 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण टेंडर में शर्तों का पालन न करने से वित्तीय नुकसान हुआ था। जांच में दोषी पाए जाने पर परिषद ने उनकी पेंशन से आजीवन 5 प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया है।
इंदिरा नगर प्रकरण में भी सख्ती
व्यावसायिक भूखंड का कब्जा न लेने पर नुकसान हुआ। इंदिरा नगर में व्यावसायिक भूखंड संख्या 7/5 का समय पर कब्जा न लेने के मामले में अधिशासी अभियंता गौतम कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया है। लगभग 900 वर्ग मीटर जमीन फंसने और कोर्ट केस होने के कारण परिषद को नुकसान उठाना पड़ा। बोर्ड ने उनकी पेंशन से आजीवन 10 प्रतिशत कटौती का फैसला किया है।
इनके खिलाफ भी विभागीय जांच
बोर्ड ने कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इनमें सेवानिवृत्त सहायक अभियंता राजवीर सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता राजीव कुमार सक्सेना, कनिष्ठ लेखा अधिकारी गिरधारी लाल और सेवानिवृत्त आशुलिपिक खलील अहमद शामिल हैं। इसके अलावा नजीबाबाद (बिजनौर) में भवन व इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों में देरी और आवंटन में विलंब की भी जांच कराई जाएगी। सेवानिवृत्त सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार और सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता राकेश चंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
करंट से मौत में जेई निलंबित
वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के ललित नगर कॉलोनी में आरपीएफ जवान की मौत के मामले में एसएसई मंजीत और नैनी स्टेशन पर हुए हादसे में जेई वैजनाथ यादव को निलंबित कर दिया गया है। बैठक में डीआरएम रजनीश अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जबकि एनसीआरईएस के महामंत्री आरपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंडल मंत्री चंदन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों घटनाओं को लेकर यूनियन ने जवाब तलब किया, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।