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प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत देने जा रही यूपी सरकार, ब्याज और सरचार्ज होगा माफ, 15 अगस्त से शुरू होगी ये योजना

By Dinesh Rathour
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना का लाभ उठाने पर ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत देने जा रही यूपी सरकार, ब्याज और सरचार्ज होगा माफ, 15 अगस्त से शुरू होगी ये योजना

यूपी सरकार प्रापर्टी टैक्स (गृहकर, जलकर और सीवरकर) के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की सुविधा देने जा रही है। इसके तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इसका मकसद राजस्व वसूली बढ़ाने, करदाताओं को राहत देने और सालों से लंबित विवादों का निस्तारण करना है।

प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत कुल 762 नगरीय निकायों में ओटीएस की सुविधा दी जाएगी। इसमें गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को केवल मूल कर राशि जमा करनी होगी। योजना में ब्याज और सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी, लेकिन यह तभी मिलेगी जब पूरा मूल बकाया जमा किया जाएगा।

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15 दिसंबर तक चलेगी ओटीएस योजना

ओटीएस का लाभ आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग की सभी संपत्तियों पर एक अप्रैल 2026 तक के बकायों पर दिया जाएगा। व्यक्तिगत करदाताओं के साथ सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को भी लाभ मिलेगा। राहत देने के लिए अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। योजना लागू होने के 30 दिनों में कम से कम एक-तिहाई मूल बकाया जमा करना होगा, जबकि शेष राशि दो मासिक किस्तों में देनी होगी। तीन माह के भीतर पूरा भुगतान अनिवार्य रहेगा। ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर रहेगी। इसके लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नगरीय निकायों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार और बकायेदारों को सूचना देने का अभियान चलाया जाएगा।

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ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से स्वीकार होंगे। नगरीय निकाय अपनी वेबसाइट या विशेष पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार करेंगे। सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निस्तारण करना अनिवार्य होगा।

पहले जमा धनराशि नहीं होगी वापस

स्पष्ट किया गया है कि योजना लागू होने से पहले आंशिक या पूर्ण बकाया जमा होने पर वापस नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि में आवेदन लंबित रहते हैं या योजना का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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