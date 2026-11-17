योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल-2027 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकार ने मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके पहले ये निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में थे। होली पर चार और दिवाली पर तीन दिन अवकाश घोषित किया गया है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल-2027 में पड़ने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। अगले साल पांच दिवसीय सप्ताहिक काम वाले दफ्तरों में होली पर चार दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि दीपावली पर तीन दिन की छुट्टी एक साथ मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल में अब सरकार ने मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके पहले ये निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में थे। अन्य अवकाशों की भी घोषणा कैलेंडर में की गई है।

22 मार्च को होलिका दहन, 23 को खेली जाएगी होली होली दहन 22 मार्च सोमवार को होगा और होली का रंग 23 मार्च मंगलवार को खेला जाएगा। ऐसे में पांच दिन के कार्यदिवस वाले सरकारी कार्यालयों में शनिवार से मंगलवार तक यानी चार दिन की छुट्टी रहेगी। इसी तरह 29 अक्तूबर 2027 में दीपावली शुक्रवार को होगी और गोवर्धन पूजा 30 अक्तूबर शनिवार को होगी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को रविवार को मिलाकर तीन दिन की छुट्टी मिलेगी।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 26 सार्वजनिक अवकाश, 27 निर्बंधित अवकाश और दो छुट्टियां कार्यकारी आदेशों के अधीन मिलेंगी। सार्वजनिक अवकाशों में से चार रविवार को पड़ेंगे जबकि शनिवार को छह छुट्टियां होंगी। इससे सरकारी कर्मचारियों में कुछ निराशा है। अगर यह छुट्टियां सप्ताहांत के आसपास होतीं तो त्योहार पर उनकी छुट्टियां और लंबी हो सकती थीं।

शनिवार और रविवार को पड़ रहे ये अवकाश संत रविदास जयंती (20 फरवरी), महाशिवरात्रि (6 मार्च), महात्मा गांधी जयंती (2 अक्तूबर), विजयदशमी (9 अक्तूबर), गोवर्धन पूजा (30 अक्तूबर) और क्रिसमस डे (25 दिसंबर) की छुट्टियां शनिवार को हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), भैयादूज (31 अक्तूबर), गुरु नानक जयंती (14 नवंबर) और हजरत अली का जन्म दिवस (12 दिसंबर) पर अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। कैलेंडर जारी करते हुए कहा गया है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों और अन्य विभागों में जहां पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहां कार्यकारी आदेशों के तहत घोषित अवकाश और जिला अधिकारियों द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश लागू नहीं होंगे।