यूपी के इन 2300 शिक्षकों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, बकाया सैलेरी देने की तैयारी कर रही सरकार
2300 तदर्थ शिक्षकों को दीपावली से पहले बकाया वेतन देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नौ माह से बकाया देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। वेतन न मिलने से इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब है। इ
यूपी के 2300 तदर्थ शिक्षकों को दीपावली से पहले बकाया वेतन देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नौ माह से बकाया देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। वेतन न मिलने से इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोर्ट व शासन के आदेशों के बावजूद अधिकारियों की हीलाहवाली से इन शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिल सका है। इन शिक्षकों को समय से वेतन देने की मांग को लेकर सदन से लेकर सड़क तक शिक्षक संगठनों व राजनेताओं ने आंदोलन किया।
पिछले दिनों शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तदर्थ शिक्षकों के बकाये वेतन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय से बकाये वेतन के यथाशीघ्र भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस निर्देश के बाद विभाग में एक बार फिर से इस दिशा में कवायद शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। तदर्थ शिक्षक सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 के पूर्व नियुक्त हुए हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के प्रदेश अध्यक्ष डा. जितेंद्र सिंह पटेल का कहना है कि विभागीय अधिकारी सरकार को गुमराह कर उत्पीड़न कर रहे हैं। शिक्षकों को नियमित करने के बजाए उन्हें वेतन नहीं दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया, तदर्थ शिक्षकों के बकाये वेतन के भुगतान की कवायद चल रही हैं जल्द ही उन्हें बकाये वेतन का भुगतान हो जाएगा।