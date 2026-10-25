छोटे शहरों को भी जीसीसी के रूप में विकसित करने की तैयारी में यूपी सरकार, क्या होगा फायदा
औद्योगिक विकास विभाग का जोर है कि ग्लोबल कंपनियां एनसीआर से बाहर निकले और राज्य के दूसरे इलाकों में जीसीसी विकसित करेंगे। इसी की तर्ज पर यूपी सरकार अब छोटे शहरों में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) विकसित करने पर विचार कर रही है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार छोटे शहरों में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) विकसित करने पर विचार कर रही है। खासकर उन शहरों में जहां औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद जीसीसी का अगला पड़ाव लखनऊ है। यहां जीसीसी लायक सभी आधारभूत संसाधन उपलब्ध हैं। औद्योगिक विकास विभाग का जोर है कि ग्लोबल कंपनियां एनसीआर से बाहर निकले और राज्य के दूसरे इलाकों में जीसीसी विकसित करेंगे।
राज्य का औद्योगिक विकास विभाग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की अगली पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए कई शहरों को शामिल करने वाली विशेष रणनीति पर काम कर रहा है। एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा को स्थापित टेक्नोलॉजी और जीसीसी केंद्रों के रूप में देखा जाता है। इन्हें एनसीआर में अपनी स्थिति, कुशल पेशेवर की उपलब्धता, बढ़ते व्यवसायिक संसाधान, बेहतर कनेक्टिबिटी और पहले से मौजूद कार्पोरेट इकोसिस्टम का फायदा मिलता है।
लखनऊ होगा अगला पड़ाव
यूपी सरकार का ध्यान इस बात पर है कि पहले मौजूद जीसीसी अपने कामकाज का विस्तार करें, अधिक महत्वपूर्ण वैश्विक जिम्मेदारियां ले और प्रदेश में अपनी उपस्थति मजबूत करें। लखनऊ को एक उभरते हुए जीससी और इनोबेशन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में पेशेवर, बेहतरीन शिक्षण संस्थान, सस्ता श्रम, बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है और टेक्नोलॉजी तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है।
किन शहरों में पहुंचेगा जीसीसी
प्रदेश सरकार वैश्विक कंपनियों को लचीले ऑपरेटिंग मॉडल अपनाने में मदद करने की तैयारी कर रही है। इसमें नए जीसीसी की स्थापना, दूसरी लोकेशन पर विस्तार तथा हब एंड स्पोक मॉडल शामिल हैं, ताकि ऐसा जीसीसी इकोसिस्टम विकसित हो सके जो विस्तार करने के लायक और उसमें विविधता हो। इसी को आगे बढ़ाते जीसीसी का अगला पड़ाव वाराणसी, कानपुर, मेरठ जैसे शहर हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे औद्योगिक इको सिस्टम में भी जीसीसी पर विचार किया जा रहा है।
क्या है जीसीसी
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) वैश्विक कंपनी का ऐसा केंद्र होता है, जहां उच्च स्तरीय तकनीकी विकास, एआई, शोध और कारोबारी रणनीति से जुड़े काम होते हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।