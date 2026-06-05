यूपी में सड़कों और पुल के लिए सरकार ने खोला खजाना, इस बार विधायकों के साथ MLC की भी चलेगी 'मर्जी'
यूपी में 36 हजार करोड़ से सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने में जुटा है। कार्ययोजना में 19 तरह के कार्य शामिल किए जा रहे हैं।
UP Government: यूपी में बननी वाली सड़कों और पुल के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। यूपी में 36 हजार करोड़ से सड़कें और पुल बनाए जाएंगे, जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वार्षिक कार्ययोजना 4 हजार करोड़ ज्यादा की होगी। सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कार्ययोजना में 19 तरह के कार्य शामिल किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने में जुटा है।
माना जा रहा है कि 10 दिन के भीतर लोक निर्माण विभाग अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप दे देगा। लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना में ज्यादातर कार्य विधायकों के प्रस्ताव पर ही शामिल किए जाते हैं। इस बार विधान परिषद सदस्यों के प्रस्ताव भी कार्ययोजना में शामिल किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के जोनल कार्यालयों के जरिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जा रहे हैं। पता चला है कि चार जोन ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं। मुख्यालय स्तर पर प्रदेश की कार्ययोजना को इस माह के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। चुनावी वर्ष होने के नाते इस बार वार्षिक कार्ययोजना को लेकर विभाग जल्दी में भी है।
अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे टेंडर
विभागीय सूत्रों के मुताबिक जुलाई में वित्तीय स्वीकृति और अगस्त तक टेंडर जारी कर दिए जाएंगे, ताकि बरसात बाद तुरंत निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32 हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई थी। प्रस्ताव से लेकर वित्तीय स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया काफी लेट हो गई थी। इस नाते सड़कों, पुलों तथा दूसरे कार्यों का काम देर से शुरू हो पाया था। इस बार विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता, विभागाध्यक्ष तक इस वक्त कार्ययोजना तैयार करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मॉनीटरिंग की जा रही है।
19 तरह के शामिल होंगे
पीडब्ल्यडी अपनी वार्षिक योजना में स्टेट हाईवे, जिलों की बड़ी सड़कें, धर्मार्थ कार्य विभाग के कार्य, लॉजिस्टर और इंडस्ट्रियल निर्माण, बाईपास, फ्लाईओवर, ब्लॉक, तहसील मुख्यालय, नार्थ साउथ कॉरिडोर, हेलीपैड, सड़क सुरक्षा, सीएमजीएसवाई, गन्ना विभाग की सड़कें, सीआरआईएफ रोड, केंद्रीय सड़क निधि के कार्य, बड़े पुल, रेलवे ओवर ब्रिज, भवन निर्माण जैसे कार्य शामिल किऐ जा रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।