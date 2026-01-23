Hindustan Hindi News
जेल वार्डरों के भोजन भत्ते पर दो महीने में फैसला ले यूपी सरकार, हाईकोर्ट का आदेश

जेल वार्डरों के भोजन भत्ते पर दो महीने में फैसला ले यूपी सरकार, हाईकोर्ट का आदेश

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल वार्डरों को मिलने वाले भोजन भत्ते के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं को निर्देश दिया है कि वे जेल वार्डरों के भोजन भत्ते की मांग पर दो महीने के भीतर विचार कर उचित निर्णय लें।

Jan 23, 2026 10:18 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जेल वार्डरों को मिलने वाले भोजन भत्ते के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं को निर्देश दिया है कि वे जेल वार्डरों के भोजन भत्ते की मांग पर दो महीने के भीतर विचार कर उचित निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने यशदीप एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचियों का कहना था कि वे भोजन भत्ते के हकदार हैं। याची के अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने कहा कि इस संबंध में 3 दिसंबर 2016 को अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस महानिदेशक को एक सिफारिश भी भेजी गई थी, जो अब तक लंबित है।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ताओं के दावे पर सर्वप्रथम विभागीय स्तर पर डीजी (जेल) द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे दो सप्ताह के भीतर अपनी मांगों का एक विस्तृत प्रत्यावेदन संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रत्यावेदन प्राप्त होने के बाद महानिदेशक, कारागार प्रशासन को दो महीने के भीतर कानून के अनुसार इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि डीजी जेल को लगता है कि यह मामला उनके कार्यक्षेत्र का नहीं है, तो वे इसे संबंधित उच्च अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकते हैं।

