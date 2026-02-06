Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP government minister Swatantra Dev Singh hostage, BJP has taken action against MLA Brijbhushan rajput
बृजभूषण के खिलाफ बीजेपी ने लिया ऐक्शन, मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह से हुआ था विवाद

बृजभूषण के खिलाफ बीजेपी ने लिया ऐक्शन, मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह से हुआ था विवाद

संक्षेप:

 यूपी में बीजेपी ने चरखारी के विधायक बृजभूषण राजपूत के खिलाफ लिया है। बृजभूषण  को  नोटिस किया है।। बीते दिनों बृजभूषण और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह से  विवाद हुआ था।

Feb 06, 2026 03:10 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले चरखारी के भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ऐक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बृजभूषण राजपूत के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बृजभूषण राजपूत से 7 दिन के अंदर मामले को लेकर जवाब मांगा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीते दिन 30 जनवरी को महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के बाद उस समय हंगामा हो गया, जब चरखारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने उनका काफिला रोक लिया। गांव में पानी न आने और सड़कें खोदने से नाराज होकर कार्यक्रम में समर्थकों के साथ पहुंचे चरखारी बीजेपी विधायक बृजभूषण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भिड़ गए। विधायक बृजभूषण के साथ 40 गांवों के प्रधान और इतनी ही गाड़ियां थीं। विधायक समर्थकों ने मंत्री के काफिले के रास्ते पर आड़ी-तिरछी 40 गाड़ियां खड़ी कर दीं। मंत्री के गाड़ी से उतरते ही विधायक ने अपने क्षेत्र में हर घर नल योजना की दुर्दशा बतानी शुरू कर दीं। दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। यह देख नेताओं और अधिकारियों ने बीच-बचाव किया।

स्थिति बिगड़ती देख जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक बृजभूषण राजपूत को लेकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बैठक शुरू हुई, जिसमें जलापूर्ति और सड़कों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें:40 गाड़ियां अड़ाकर बृजभूषण ने रोका मंत्री स्वतंत्रदेव का काफिला, तीखी नोकझोंक
ये भी पढ़ें:स्वतंत्र देव से नोकझोंक के बाद भड़के बृजभूषण, बोले- लखनऊ में करेंगे घेराव

बृजभूषण ने कहा था कि लखनऊ में जाकर धरना दिया जाएगा

विधायक बृजभूषण ने कहा कि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में 20 दिन में सुधार का आश्वासन मिला। विधायक ने कहा कि 20 दिन बाद अगर समस्या का निस्तारण न हुआ तो लखनऊ में जाकर धरना दिया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा, कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन चक्रपाणि त्रिपाठी सहित जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |