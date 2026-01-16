Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP government minister manohar lal panth try-to touch feet jhansi commissioner video viral
VIDEO: जब कमिश्नर के पैर छूने के लिए झुक गए यूपी सरकार के मंत्री, माला भी लिए थे हाथ में

VIDEO: जब कमिश्नर के पैर छूने के लिए झुक गए यूपी सरकार के मंत्री, माला भी लिए थे हाथ में

संक्षेप:

यूपी सरकार के मंत्री मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी ललितपुर दौरे पर पहुंचे। झांसी के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने माला पहनाकर उनका स्‍वागत किया। इस दौरान मंत्री मन्नू कमिश्‍नर का पैर छूने के लिए झुक गए।  

Jan 16, 2026 02:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी सरकार के राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। झांसी-ललितपुर बाईपास पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के निरीक्षण मंडलायुक्त पहुंचे। उनकी अगुवानी के लिए गए सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने की। इस वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री मन्नू झांसी मंडल के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे के पैर छूने के लिए झुक गए। मंत्री को झुकता देख कमिश्नर ने तत्काल रोका और दोनों हाथ जोड़ लिए। इसके बाद मंत्री ने जो माला अपने हाथ में कमिश्नर को पहनाने के लिए ले रखी थी, वह कमिश्नर ने मंत्री से लेकर उन्हें पहना दी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद अफसर और नेतागण मुस्कुराने लगाते हैं। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुरुवार को झांसी मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे एनएच-44 पर केलगुवां चौराहा पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निरीक्षण को गए थे। 12 बजे के करीब करीब के आने की खबर पाते ही राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ, ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के साथ पहुंचे। इसी बीच मंत्री ने विधायक रामरतन का स्वागत किया। इसके बाद वहां मौजूद मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, डीएम ललितपुर सत्यप्रकाश, एसपी मोहम्मद मुश्ताक से मिले। राज्यमंत्री बेहद खुश थे। वह हाथों में फूल-माला लेकर मंडलायुक्त के पास पहुंचे और उन्हें पहनाने लगे।

वीडियो पर गौर करें तो मंडलायुक्त अपने गले से माला निकाली और मंत्री को पहना दी। इसी बीच मंत्री अपना हाथ मंडलायुक्त के पैर छूने को बढ़ाने लगे। हालांकि कमिश्नर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मंत्री व कमिश्नर के बीच का यह पल देखकर वहां मौजूद अफसर विधायक मुस्कुराने लगे। इस बीच मंत्री ने इस पल को हंसी में निकाल दिया। वहीं किसी ने इसका वीडियो वॉयरल कर दिया।

ये भी पढ़ें:क्षत्रियों का बड़ा नेता राजा भैया या कौन? भड़के बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: 1192 ग्राम पंचायतों में 10 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |