VIDEO: जब कमिश्नर के पैर छूने के लिए झुक गए यूपी सरकार के मंत्री, माला भी लिए थे हाथ में

संक्षेप: यूपी सरकार के मंत्री मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी ललितपुर दौरे पर पहुंचे। झांसी के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने माला पहनाकर उनका स्‍वागत किया। इस दौरान मंत्री मन्नू कमिश्‍नर का पैर छूने के लिए झुक गए।

यूपी सरकार के राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। झांसी-ललितपुर बाईपास पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के निरीक्षण मंडलायुक्त पहुंचे। उनकी अगुवानी के लिए गए सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने की। इस वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री मन्नू झांसी मंडल के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे के पैर छूने के लिए झुक गए। मंत्री को झुकता देख कमिश्नर ने तत्काल रोका और दोनों हाथ जोड़ लिए। इसके बाद मंत्री ने जो माला अपने हाथ में कमिश्नर को पहनाने के लिए ले रखी थी, वह कमिश्नर ने मंत्री से लेकर उन्हें पहना दी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद अफसर और नेतागण मुस्कुराने लगाते हैं। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गुरुवार को झांसी मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे एनएच-44 पर केलगुवां चौराहा पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निरीक्षण को गए थे। 12 बजे के करीब करीब के आने की खबर पाते ही राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ, ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के साथ पहुंचे। इसी बीच मंत्री ने विधायक रामरतन का स्वागत किया। इसके बाद वहां मौजूद मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, डीएम ललितपुर सत्यप्रकाश, एसपी मोहम्मद मुश्ताक से मिले। राज्यमंत्री बेहद खुश थे। वह हाथों में फूल-माला लेकर मंडलायुक्त के पास पहुंचे और उन्हें पहनाने लगे।