उपद्रवियों के लिए आंसू बहाने की तैयारी कर रहे सपा के सांसद और विधायक: मंत्री राठौर

यूपी सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपी एस राठौर ने शनिवार को कहा कि बरेली में अब पूरी तरह अमन और चैन है क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से समय पर कार्रवाई की, उसने उपद्रव फैलाने की हर साजिश को विफल कर दिया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 4 Oct 2025 05:57 PM
यूपी सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपी एस राठौर ने शनिवार को कहा कि बरेली में अब पूरी तरह अमन और चैन है क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से समय पर कार्रवाई की, उसने उपद्रव फैलाने की हर साजिश को विफल कर दिया। यहां जारी एक बयान में राठौर ने कहा, 'जो भी विपक्षी सांसद या नेता बरेली जाने की बात कर रहे हैं, वे सिर्फ माहौल खराब करने की साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। सरकार किसी को भी बरेली का अमन-चैन बिगाड़ने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता अब बरेली जाकर उन्हीं उपद्रवियों के लिए आंसू बहाने की तैयारी में हैं, जिन्होंने पुलिस और निर्दोष लोगों की जान लेने की कोशिश की।

राठौर ने सवाल किया कि वे किसके लिए बरेली जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने कानून तोड़ा, पत्थर फेंके और पुलिस पर हमला किया? उन्होंने दावा किया कि किसी निर्दोष को नुकसान नहीं हुआ, केवल कानून तोड़ने वालों को जेल भेजा गया है। राठौर ने कहा, विपक्षी दलों को लगा था कि बरेली आग में झुलसेगा और उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि बरेली के लोग शांति और सद्भाव के साथ अपने घरों में अमन चैन से हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बाहरी ताकत उस माहौल को खराब न कर सके।

राज्य मंत्री राठौर ने बताया कि जिस तरह से कुछ लोगों ने रातों-रात माहौल को भड़काने की कोशिश की, उसमें मुख्य रूप से तौकीर रजा और उनके समर्थकों का नाम सामने आया है। मंत्री ने कहा कि लगातार प्रशासन उनसे बातचीत करता रहा, लेकिन रात करीब 11 बजे एक पत्र वायरल किया गया, जिसमें कहा गया कि आंदोलन नहीं होगा, जुलूस नहीं निकलेगा। फिर देर रात डेढ़ बजे दावा किया गया कि पत्र फर्जी है। राठौर ने कहा कि इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और 'आई लव मोहम्मद' के साथ 'सर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे लगाने लगे।

