Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP government lying Manikarnika Ghat vandalism case whom did Akhilesh Yadav target with his remarks
मणिकर्णिका घाट तोड़फोड़ मामले में झूठ बोल रही यूपी सरकार, अखिलेश ने किस पर साधा निशाना?

मणिकर्णिका घाट तोड़फोड़ मामले में झूठ बोल रही यूपी सरकार, अखिलेश ने किस पर साधा निशाना?

संक्षेप:

अखिलेश ने रविवार को कहा है कि भाजपाई शासन-प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान क्या देना है, नहीं तो ‘दो-बयानी’ से झूठ की कलई खुल जाती है और जनता के बीच उनकी खिल्ली उड़ती है।

Jan 18, 2026 10:44 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि काशी में कॉरिडोर के नाम पर मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ मामले में झूठ बोला जा रहा है। ‘मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ और अपर बिन आंख मिलाए गोलमोल-टालमटोल अंदाज में कह रहे हैं ‘कुछ था’। झूठ के संग यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसके दो रूप हो सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अखिलेश ने रविवार को कहा है कि भाजपाई शासन-प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान क्या देना है, नहीं तो ‘दो-बयानी’ से झूठ की कलई खुल जाती है और जनता के बीच उनकी खिल्ली उड़ती है। साथ ही शासन-प्रशासन को नजर चुरा कर बात करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भाजपाई शासन-प्रशासन, झूठ बोलने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले।

ये भी पढ़ें:दुर्व्यवहार अक्षम्य, शंकराचार्य के शिष्यों से धक्का-मुक्की पर बोले अखिलेश यादव

उन्होंने यह भी कहा है कि प्रयागराज माघमेला क्षेत्र में साधु-संतों-भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। यह घोर निंदनीय है। सदियों से चली आ रही शाही-स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं। मौनी अमावस्या का शाही-स्नान क्या पहली बार हो रहा है। इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है।

सपा मुखिया ने कहा कि अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी ‘एआई’ पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो और भी गलत है। पूरे मामले की जांच हो। भाजपा सरकार लापरवाह और संवेदनहीन है। भाजपा सरकार हर वर्ग को अपमानित करना अपना अधिकार मानती है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Samajwadi Party Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |