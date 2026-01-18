मणिकर्णिका घाट तोड़फोड़ मामले में झूठ बोल रही यूपी सरकार, अखिलेश ने किस पर साधा निशाना?

संक्षेप: अखिलेश ने रविवार को कहा है कि भाजपाई शासन-प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान क्या देना है, नहीं तो ‘दो-बयानी’ से झूठ की कलई खुल जाती है और जनता के बीच उनकी खिल्ली उड़ती है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि काशी में कॉरिडोर के नाम पर मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ मामले में झूठ बोला जा रहा है। ‘मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ और अपर बिन आंख मिलाए गोलमोल-टालमटोल अंदाज में कह रहे हैं ‘कुछ था’। झूठ के संग यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसके दो रूप हो सकते हैं।

अखिलेश ने रविवार को कहा है कि भाजपाई शासन-प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान क्या देना है, नहीं तो ‘दो-बयानी’ से झूठ की कलई खुल जाती है और जनता के बीच उनकी खिल्ली उड़ती है। साथ ही शासन-प्रशासन को नजर चुरा कर बात करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भाजपाई शासन-प्रशासन, झूठ बोलने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले।

उन्होंने यह भी कहा है कि प्रयागराज माघमेला क्षेत्र में साधु-संतों-भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। यह घोर निंदनीय है। सदियों से चली आ रही शाही-स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं। मौनी अमावस्या का शाही-स्नान क्या पहली बार हो रहा है। इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है।