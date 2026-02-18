Hindustan Hindi News
यूपी सरकार का कौशल कॉल सेंटर शुरू, स्किल ट्रेनिंग से रोजगार तक बताएगी 30 लोगों की टीम

Feb 18, 2026 08:24 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बुधवार को UPSDM मुख्यालय में कौशल कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर अवसर पर मंत्री ने कॉल सेंटर के माध्यम से पूर्व में प्रशिक्षित एक छात्र से फोन पर सीधा संवाद कर उसके अनुभवों की जानकारी ली।

युवाओं को रोजगार के अवसरों से सीधे जोड़ने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) मुख्यालय में कौशल कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर अवसर पर मंत्री ने कॉल सेंटर के माध्यम से पूर्व में प्रशिक्षित एक छात्र से फोन पर सीधा संवाद कर उसके अनुभवों की जानकारी ली और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के हर गांव और शहर के युवाओं तक मिशन की योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा रोजगार अवसरों की सटीक और अद्यतन जानकारी सीधे पहुंचे।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी युवा केवल जानकारी के अभाव में अवसर से वंचित न रहे। सही समय पर सही मार्गदर्शन देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही इस पहल का मूल उद्देश्य है। यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई दिशा देने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि कौशल कॉल सेंटर केवल एक सूचना केंद्र नहीं, बल्कि युवाओं और उनके सपनों के बीच एक सशक्त सेतु है। तकनीक के माध्यम से अब प्रशिक्षण से लेकर रोजगार तक की जानकारी युवाओं तक सरलता से पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि नियमित फीडबैक और सतत संवाद के माध्यम से युवाओं को अवसरों से जोड़ना तथा उन्हें आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर करना ही इस पहल का उद्देश्य है।

कॉल सेंटर में 30 सदस्यीय टीम की तैनाती

मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि कॉल सेंटर में वर्तमान में 30 सदस्यीय टीम तैनात की गई है, जिन्हें 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी सोमवार से यह टीम पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत युवाओं से सीधे फीडबैक लिया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद भी युवाओं की प्लेसमेंट स्थिति और रोजगार प्रगति की नियमित जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे भविष्य की योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके।

वर्तमान में मिशन के तहत लगभग 35 सेक्टर्स और 1300 से अधिक जॉब रोल्स में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 'कौशल कनेक्ट सेल' के सक्रिय होने से ट्रेनिंग और इंडस्ट्री की मांग के बीच की खाई समाप्त होगी और युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

