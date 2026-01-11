यूपी में दिव्यांगों को 38 कंपनियां बनाएंगी हुनरमंद, दिलाया जाएगा रोजगार

संक्षेप: उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत दिव्यांगों को प्रशिक्षित कर जिलों में विशेष रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार दिलाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने पर राज्य सरकार पूरा जोर दे रही है।

उत्तर प्रदेश कौशल मिशन दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 38 कंपनियों का चयन कर उन्हें हुनरमंद बनाएगी। उन्हें प्रशिक्षित कर जिलों में विशेष रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार दिलाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने पर राज्य सरकार पूरा जोर दे रही है। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

दिव्यांगों को प्रशिक्षण में तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि आवंटित सीटों में तीन प्रतिशत पर दिव्यांगों को प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया जाए। इसके साथ ही प्रशिक्षण देने के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कंपनियों को चयनित किया गया है। आगे कंपनियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी।

उप्र कौशल विकास मिशन ने विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कंपनियों की मदद से दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ प्रशिक्षण देने में कठिनाई होती है। उन्हें जिन चीजों की जरूरत होती है, वह उपलब्ध नहीं रहती। अब विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कंपनियों की मदद से इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। किसी भी तरह की कठिनाई इन्हें न हो इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा।

दिव्यांगों पर विशेष ध्यान उप्र कौशल विकास मिशन के तहत इस वर्ष 86238 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। ऐसे में इन प्रशिक्षुओं में तीन प्रतिशत यानी कम से कम 2587 दिव्यांग अवश्य होने चाहिए। जिलों में तीन प्रतिशत के अनुसार अनुपात पूरा नहीं है। कई जिलों में यह काफी कम है। ऐसे में कम से कम तीन प्रतिशत कोटा भरने को अभियान चलाया जा रहा है।