सुरक्षा को लेकर आजम खान के तंज से यूपी सरकार नाखुश, स्थानीय रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं

संक्षेप: सुरक्षा को लेकर आजम खान के तंज से यूपी सरकार नाखुश है। सपा नेता आजम खान को लेकर स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं पाई गई है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही फैसला लेगी।

रामपुर, संवाददाता। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सुरक्षा बहाल होने के बाद से ही उनके विरोधी सक्रिय हो गए थे। जिसके बाद उनकी सुरक्षा का मामला शासन तक पहुंचा। शासन स्तर से उनकी सुरक्षा को लेकर समीक्षा शुरू कराई गई। इस बीच आजम के तल्ख मिजाज और तंज पर सरकार नाखुश नजर आने लगी। स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं पाई गई है।

23 माह बाद जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की पहले से मिली सुरक्षा को बहाल कर दिया गया था। आजम खां की सुरक्षा वापसी की खबर प्रकाशित हुई जिसके बाद उनके विरोधी सक्रिय हुए। इस बीच उनकी सुरक्षा का मामला शासन तक पहुंच गया। जिसके बाद शासन स्तर से ही उनकी सुरक्षा को लेकर समीक्षा शुरू हो गई है। इस बीच आजम खां ने भी इस सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए।

उन्होंने अपने विरोधियों की सुरक्षा को लेकर भी तंज कसा था। वहीं, स्थानीय स्तर पर से भी रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जा रही है। जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही आजम की सुरक्षा पर सरकार कोई फैसला ले सकती है।

गवाही को अदालत नहीं पहुंचे आजम के गवाह उधर, आजम की बेगुनाही साबित करने के लिए उनके दो गवाह बुधवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर अदालत ने दोनों के जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले में 29 अक्तूबर को सुनवाई होगी। मालूम हो कि सपा शासनकाल में शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीमखाना में बस्ती खाली कराई गई थी। आरोप है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के इशारे पर उनके खास सीओ सिटी आले हसन और कुछ पुलिस वाले, ठेकेदार और समर्थकों ने जबरन बस्ती खाली कराई। विरोध करने पर मारापीटा और घरों में लूटपाट कर बुलडोजर चलवा दिया।