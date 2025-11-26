Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP government is preparing a new jail for Azam Khan and his son Abdullah, working morning and evening. What intention
आजम खां और बेटे अब्दुल्ला वाली जेल के लिए यूपी सरकार की नई तैयारी, सुबह-शाम यह काम, क्या मंशा?

आजम खां और बेटे अब्दुल्ला वाली जेल के लिए यूपी सरकार की नई तैयारी, सुबह-शाम यह काम, क्या मंशा?

संक्षेप:

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पैन कार्ड फर्जीवाड़े को लेकर सुनाई गई सजा के बाद रामपुर की जेल में बंद हैं। उनके जेल शिफ्टिंग पर भी इस बार अदालत ने अपनी इजाजत की शर्त लगाई है। इस बीच रामपुर की जेल को लेकर योगी सरकार नई योजनाा लेकर आई है।

Wed, 26 Nov 2025 08:53 AMYogesh Yadav रामपुर, संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी की योगी सरकार प्रदेश की जेलों को सुधारने और वहां बंद कैदियों को लेकर लगातार नई योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में अब रामपुर की उस जेल को लेकर भी नई योजना आई है जिसमें समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बंद हैं। यहां रखे गए कैदियों और बंदियों की मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने का इंतजाम किया जा रहा है। सभी बंदी अब रोजना दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम कम्युनिटी रेडियो परवाज का प्रसारण सुनेंगे। इस पर दिसंबर माह से प्रेरणादायी संदेश सुनाए जाने लगेंगे। पिछली बार आजम और अब्दुल्ला को सजा के बाद कुछ दिन ही इस जेल में रखा जा सका था। आधी रात आजम को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई भेज दिया गया था। इस बार जेल से शिफ्ट के लिए अदालत की इजाजत जरूरी हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परवाज कम्युनिटी रेडियो एयर एफएम की फ्रिक्वेंसी पर बंदियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। यह बंदियों को ध्यान में रखकर ही शासन की तरफ से शुरू किया गया है। परवाज कार्यक्रम के जरिये पसंदीदा गीत सुनाए जाने के साथ देश-दुनिया में क्या कुछ हो रहा है यह भी बताया जाता है। जिला कारागार में फ्रिक्वेंसी कैचिंग बढ़ाने के लिए एक यंत्र और लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:आजम खां का अचानक शिफ्टिंग का डर खत्म, जेल बदलने से पहले अदालत की अनुमति जरूरी

शासन की तरफ से अब अपराधियों को दंड देने की जगह सुधारकर उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत मानसिक सेहत दुरुस्त रखने और तनाव दूर कर ज्ञान बढ़ाने के लिए कम्युनिटी रेडियो पर परवाज कार्यक्रम के तहत प्रेरणादायी संदेश सुनाए जाएंगे। कारागार में लाइब्रेरी भी स्थापित की जा रही है।

जिला कारागार में मौजूदा समय में 750 बंदी निरुद्ध हैं। इन्हें कम्युनिटी रेडियो सुबह दो घंटे भोर में चार बजे से छह बजे तक और देर शाम रात आठ बजे से 10 बजे तक सुनने का मौका मिलेगा। बंदी निजी काम करते हुए भी इसका लुत्फ उठा सकेंगे।

जेल अधीक्षक राजेश कुमार यादव के अनुसार शासन की मंशा है कि जेल के विरुद्ध बंदी यह न सोचें कि वह सजा काट रहे हैं। बल्कि उनमें यह सोच विकसित करनी है कि उन्हें सुधार के लिए कारागार भेजा गया है। इसके लिए अच्छी पुस्तकों की लाइब्रेरी, सेहत दुरुस्त रखने के लिए ओपन जिम के बाद अब कम्युनिटी रेडियो पर प्रेरणादायी संदेश सुनाए जाएंगे।