यूपी सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान, 6 को सीएम योगी के समक्ष अधिकारी बताएंगे ऐक्शन प्लान

योगी सरकार यूपी @2047 के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 6 सितंबर को सीएम योगी के समक्ष 12 विभागों के आला अधिकारी ऐक्शन प्लान बताएंगे।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यूपी @2047 के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बुद्धिजीवियों के समक्ष कार्यशाला छह सितंबर को लोकभवन में होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्य भाषण होगा। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष 12 विभागों के आला अधिकारी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव 15-15 मिनट में ऐक्शन प्लान बताएंगे।

इन विभागों में कृषि, औद्योगिक विकास, आईटी, पर्यटन, नगर विकास और ग्राम्य विकास, ऊर्जा, वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुशासन और शिक्षा शामिल हैं। इस प्रस्तुतिकरण में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वर्ष 2017 तक की स्थिति, 2017 अब तक की प्रगति और 2047 तक आगे की कार्ययोजना बताई जाएगी। इस बाबत मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा है कि विभिन्न सेक्टर से संबंधित प्रबुद्धजनों की विकसित उत्तर प्रदेश पर विशेष ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित की जाए। उन्होंने कहा है कि इसके बाद इन प्रबुद्धजनों द्वारा क्षेत्रीय हितधारकों से चर्चा कर फीडबैक प्राप्त करने के लिए जिलों का दौरा किया जाएगा।