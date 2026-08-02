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यूपी सरकार ने बंद किए 26 हजार से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल, अखिलेश का बड़ा दावा

By Dinesh Rathour
लखनऊ, भाषा
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सोमवार से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यूपी सरकार ने 2017 से अब तक प्रदेश के 26 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है। 

akhilesh yadav
अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी सरकार ने 26 हजार से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए हैं। सोमवार से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा पीडीए समाज के बच्चों को शिक्षित नहीं होने देना चाहती। यादव ने पार्टी राज्य मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सोमवार को शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान पार्टी के सभी विधायक मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे।

अखिलेश ने ग्राफ पेश करते हुए कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 तक भाजपा की सरकार बनने पहले प्रदेश में एक लाख 13 हजार 938 सरकारी प्राथमिक स्कूल थे लेकिन अभी तक उनमें से 26 हजार स्कूल बंद किये जा चुके हैं। यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा 758 प्राइमरी स्कूल लखीमपुर खीरी में बंद हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सीतापुर में 650 स्कूल, प्रयागराज में 638 और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने क्षेत्र यानी गोरखपुर में लगभग 500 प्राइमरी स्कूल बंद किया जा चुके हैं।

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यूपी में 81000 शिक्षकों के पद खाली

सपा प्रमुख ने कहा कि जहां सरकारी प्राइमरी स्कूलों में वर्ष 2017 तक एक करोड़ 17 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, वही आंकड़ा 2026 में घटकर लगभग 89 लाख रह रह गया है। इस घटी संख्या में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों की तादाद 25 लाख है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां वर्ष 2017 तक प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में चार लाख शिक्षक तैनात थे, आज वही संख्या घटकर तीन लाख 40 हजार रह गयी है। भर्ती करना तो दूर सरकारी आंकड़ा बताता है कि 81000 पद खाली पड़े हुए हैं।

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स्कूल बंद होने से शिक्षा पर पड़ा बुरा असर

अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद होने से बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है और जहां मार्च 2017 तक 61.57 लाख लड़कियां सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रही थीं, वही अब उनकी संख्या घटकर 45 लाख रह गयी है। उन्होंने कहा, 'जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, उनमें यह बात सामने आई है कि सात हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है और 2300 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। इसके अलावा 576 स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और 23000 ऐसे स्कूल है जहां कंप्यूटर की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।' सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान पार्टी के सभी विधायक मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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