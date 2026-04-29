उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी यूपी सरकार सख्त, सभी डीएम और कमिश्नर को निर्देश जारी
यूपी में उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर यूपी सरकार सख्त है। इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
UP Sarkar Order: यूपी में उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर यूपी सरकार सख्त है। इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिए कि सब्सिडाइज्ड उर्वरकों का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही सुनिश्चित किया जाए।
सभी मुख्य विकास अधिकारी उर्वरक की उपलब्धता, आपूर्ति एवं वितरण की प्रतिदिन समीक्षा करें और जिलाधिकारी स्तर पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। उर्वरक विक्रय में किसी भी प्रकार के असामान्य रुझान पाए जाने पर तत्काल क्रॉस-वेरिफिकेशन कराया जाए। उर्वरकों के डायवर्जन, जमाखोरी एवं कालाबाजारी की स्थिति में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए।
पूरी तरह से सतर्कता बरतें अफसर
मुख्य सचिव ने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी हीटवेव एडवाइजरी का श्रेणीवार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल, शेड एवं कूलिंग प्वाइंट की समुचित व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में ओआरएस किट एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे और विद्युत सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। लू एवं हीटवेव से बचाव के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ के संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए संचालित किए जाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुधन मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, प्रमुख सचिव वन वी. हेकाली झिमोमी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।