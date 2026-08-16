क्या होते हैं एनालॉग डेयरी उत्पाद जिन पर योगी सरकार ने लगाया बैन, कैसे बनता है पनीर-घी
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं और मिलावटी डेयरी उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पनीर, घी और खोया जैसे एनालॉग डेयरी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। पढ़ें क्या होते हैं एनालॉग डेयरी उत्पाद?
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पनीर, घी और खोया समेत एनालॉग डेयरी उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा की। यह कदम डेयरी के विकल्पों की बढ़ती जांच और पारंपरिक डेयरी उत्पादों जैसे दिखने वाले उत्पादों को लेकर चिंताओं के बीच उठाया गया है। इस फैसले का मकसद ग्राहकों को मिलावटी और अस्वच्छ उत्पादों से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि वे जरूरी मानकों को पूरा करें। एनालॉग उत्पादों कुछ जगहों पर डेयरी उत्पाद के तौर पर बेचा जा रहा था, जिससे ग्राहकों के गुमराह होने की संभावना थी। इसकी लेबलिंग, क्वालिटी और फ़ूड सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स के पालन को लेकर भी चिंताएं जताई गई थीं।
इस प्रतिबंध के बाद से सवाल खड़े हो गए हैं कि एनालॉग डेयरी क्या है, यह कैसे बनता है और क्या यह नकली पनीर है। दरअसल, एनालॉग डेयरी उत्पाग पारंपरिक डेयरी उत्पाद से अलग होता है, लेकिन यह दिखने और स्वाद में डेयरी उत्पादों जैसा ही होता है। इसे मिल्क सॉलिड्स, पाम ऑयल और दूसरे फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसे बनाने का खर्च काफी कम होता है। इसलिए, कुछ फूड बिज़नेस ऑपरेटर ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इसे डेयरी उत्पाद के तौर पर बेचना या परोसना फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है।
क्या है नुकसान
एनालॉग डेयरी उत्पाद की बिक्री को लेकर कई शिकायतें आती रही हैं। ग्राहकों के लिए डेयरी उत्पाद और एनालॉग डेयरी उत्पाद के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था। कुछ मामलों में, खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। इसके ज़्यादा सेवन से सेहत को होने वाले संभावित खतरों को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। इसलिए, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए कि ग्राहकों को सही जानकारी मिले और गुमराह करने वाली बिक्री को रोका जा सके।
नकली या असली
एनालॉग डेयरी उत्पाद ज़रूरी नहीं कि नकली हो, लेकिन यह दूध से बना डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं है। यह डेयरी उत्पाद का एक सस्ता विकल्प है, जो आमतौर पर नॉन-डेयरी फैट और दूसरी चीज़ों से बनाया जाता है। समस्या तब होती है जब इसे ग्राहकों को इसमें मौजूद चीज़ों के बारे में साफ़-साफ़ बताए बिना आम डेयरी उत्पाद के तौर पर बेचा जाता है।
कैस बनता है
एनालॉग पनीर को बनाने के लिए पाल्म ऑइल और दूध के ठोस पदार्थ सहित कई सामग्रियां मिलाई जाती हैं। मिश्रण को गर्म करके अच्छी तरह मिलाया जाता है। इससे पनीर जैसी बनावट और स्वाद प्राप्त होता है। मिश्रण को ठंडा करके आकार दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें