यूपी सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी सुरक्षा के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स, मेघालय में होगी हाई टेक ट्रेनिंग

सीएम सहित अन्य वीआईपी की सुरक्षा में हाल ही में आई चूक को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब वीआईपी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस की विशेष टीम तैयार की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस विशेष टीम को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो इसी महीने मेघालय में आयोजित होगा।

जानकारी के मुताबिक, वीआईपी सुरक्षा में अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी स्तर से लेकर दारोगा (उप निरीक्षक) स्तर तक के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित पुलिसकर्मियों को विशेष सुरक्षा मानकों, वीआईपी मूवमेंट, काफिले की व्यवस्था, खतरे की पहचान, भीड़ नियंत्रण और आपातस्थिति से निपटने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बताया गया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पहले ही गोरखपुर में एक विशेष टीम गठित की जा चुकी है। इस टीम ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब इसी मॉडल पर प्रदेश के हर जिले में एक-एक विशेष वीआईपी सुरक्षा टीम बनाई जाएगी। ये टीमें जिले में आने वाले मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा संभालेंगी। सरकार का मानना है कि अलग से प्रशिक्षित टीम होने से सुरक्षा व्यवस्था अधिक पेशेवर और प्रभावी होगी। मेघालय में होने वाली ट्रेनिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल, क्लोज प्रोटेक्शन तकनीक, इंटेलिजेंस इनपुट पर काम करने और संभावित हमलों को पहले ही निष्क्रिय करने की रणनीति सिखेंगे।