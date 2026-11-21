एआईएमआईएम चीफ असददुद्दीन ओवैसी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर भोजन किया। इसके बाद दोनों ने सियासी संदेश देते हुए कहा, यूपी गोली और बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा।

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने शनिवार को छुटमलपुर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत और भावी रणनीति का संदेश देने की कोशिश की। आसपा मुखिया चंद्रशेखर आजाद के घर भोजन पर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बंदूक की गोली और बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने सांसद चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा कि इसके बाद दोनों भाई मिलकर दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करेंगे।

सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास पर दोनों नेताओं ने साथ भोजन करके नए सियासी गठजोड़ का बड़ा संदेश दिया। भोजन के बाद घर की छत से ओवैसी ने बड़ी संख्या में जुटे एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों के बच्चे गोली का शिकार हुए और जो खौफ के माहौल में रह रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है।

2027 में भाजपा को यूपी से उखाड़ फेंकेंगे 2027 विधानसभा चुनाव में यह मोर्चा भाजपा को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम करेगा। ओवैसी ने मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। समर्थकों ने नारेबाजी के बीच सहमति जताई। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से अपने-अपने बूथ मजबूत करने की अपील की। उन्होंने 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित मोर्चे की महारैली में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। कहा कि रैली सफल हुई तो आधी लड़ाई जीत लेंगे और बाकी लड़ाई 2027 में लड़ी जाएगी।

सिराज को बताया फाइटर, कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल सहारनपुर। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून व्यवस्था, कथित एनकाउंटर और मस्जिदों को लेकर उठ रहे विवादों पर सवाल उठाए। क्रिकेटर सिराज के साथ पक्षपात पर भी खुलकर बोले। कहा कि वह एक फाइटर है और वह निश्चित रूप से कम बैक करेगा। ओवैसी ने प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून के बजाय बंदूक का राज चल रहा है। एनकाउंटर किए जा रहे हैं और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा की बी टीम के रूप में काम करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने और इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकता।