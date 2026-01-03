Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP gorakhpur Woman Stalking doctor Eat Sleeping pills Cut her hands attempt suicide
डॉक्टर की प्रेम दीवानी ने खाई नींद की गोली, एक तरफा प्यार में जान देने को काट ली नस

डॉक्टर की प्रेम दीवानी ने खाई नींद की गोली, एक तरफा प्यार में जान देने को काट ली नस

संक्षेप:

यूपी के गोरखपुर में बीआरडी में मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट से एकतरफा प्यार करने वाली युवती का मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एकतरफा प्रेम में दीवानी युवती ने जान देने की कोशिश की। उसने नींद की कई गोलियां निगल लीं। कलाई की नस काट ली।

Jan 03, 2026 01:36 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर में बीआरडी में मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट से एकतरफा प्यार करने वाली युवती का मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एकतरफा प्रेम में दीवानी युवती ने जान देने की कोशिश की। उसने नींद की कई गोलियां निगल लीं। कलाई की नस काट ली। इसकी सूचना पर पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां से उसे मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने इलाज कर जहर के प्रभाव को कम कर दिया है और सर्जरी विभाग की टीम ने कटे हुए नस की मरम्मत कर दी है। युवती अब खतरे से बाहर है। शुक्रवार को चिकित्सकों ने उसे मानसिक रोग विभाग में परामर्श के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया हैं। हालांकि अभी वह वार्ड में भर्ती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अवसाद में परिवार, वह मिलने की जिद पर अड़ी

शुक्रवार को पुलिसकर्मियों ने युवती को समझने का काफी प्रयास किया। मेडिसिन के डॉक्टर भी काउंसलिंग में जुटे रहे। वह लगातार रेजिडेंट से अकेले में मुलाकात की जिद्द पर अड़ी रही। इस घटना के बाद सीनियर रेजिडेंट का परिवार भी अवसाद में आ गया है। आए दिन मीडिया में आ रही खबरों से परिवार तनाव में है। शुक्रवार को रेजिडेंट दंपत्ति दिनभर घर पर ही रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस मसले को कैसे हैंडल किया जाए।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर को अपना प्रेमी मान घंटों इंतजार-पीछा करने वाली युवती इस बीमारी से पीड़ित

दूसरे संस्थान के मानसिक रोग विभाग में हो इलाज

मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष डॉ. तपस आइच ने बताया कि स्पष्ट है कि युवती मानसिक रोगी हो चुकी है। युवती का इलाज ऐसे मानसिक रोग चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए जहां मरीज को एकांत में भर्ती करने की सुविधा हो। यह सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। इसके अलावा युवती जिस रेजिडेंट से एकतरफा प्यार कर रही है। वह मानसिक रोग विभाग का है। इस वजह से भी विभाग के चिकित्सक युवती के इलाज में शामिल नहीं हो सकते। सभी पहलुओं को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसकी सूचना प्राचार्य को दे दी गई है।

परिजनों ने बनाई दूरी, मकान मालिक करा रहे इलाज

युवती के पिता का निधन हो गया है। वह डेढ़ साल से मेडिकल कॉलेज के पास महिलाओं के लिए बने एक हॉस्टल में रहती है। अचेत युवती को शुक्रवार को पुलिस की मदद से उसके मकान मालिक ने भर्ती कराया है। युवती से परिजनों ने दूरी बना ली है। शुक्रवार को पुलिस ने युवती की मां से संपर्क किया। वह सहजनवां की हैं। मां ने फोन पर बेटी से बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने युवती की बड़ी बहन से संपर्क किया। बड़ी बहन ने भी गोरखपुर आने में असमर्थता जता दी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |