बाइक से गिराकर महिला की हत्या, आरोपी को यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा
बाइक से गिराकर महिला की हत्या करने के आरोपी को यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद आरोपी रवि निषाद को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।
बेलीपार (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाददा। वाराणसी हाईवे पर 25 अक्तूबर को बाइक से धक्का देकर बेलीपार के मलांव निवासी मीरा पांडेय की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि निषाद को गुरुवार भोर में मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। कसिहार बंधे के पास हुई मुठभेड़ में आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर गया। उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने रवि के पास से तमंचा, दो कारतूस व एक खोखा बरामद किया है।
एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बेलीपार पुलिस ने एसओजी, स्वाट, सर्विलांस और एंटी थेफ्ट टीम के साथ आरोपितों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। भोर में आरोपित बाइक से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जबकि दूसरा अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकला।
घायल बदमाश को सीएचसी कौड़ीराम ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी पहचान बेलीपार के चंदौली बुजुर्ग निवासी रवि निषाद के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, रवि निषाद के खिलाफ बेलीपार थाने में कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। रवि से पूछताछ में दूसरे आरोपित की पहचान चंदौली गांव निवासी लालू उर्फ कृष्णा पुत्र छोटेलाल निषाद के रूप में हुई है। दोनों पेंट पालिश का काम करते हैं।
बाइक सवार महिला पर किया था हमला
बता दें कि शनिवार की रात बाइक से जा रहे दंपति पर दूसरी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों के धक्के से बाइक पर पीछे बैठी महिला की गिरकर मौत हो गई। पति की तहरीर पर पुलिस ने बाइक सवार दो बदमाशों पर हत्या का केस दर्ज किया था। बेलीपार के मलांव गांव निवासी संतोष पांडेय शनिवार की रात पत्नी मीरा पांडेय (54) के साथ मोटरसाइकिल से गोरखपुर से गांव लौट रहे थे। भरवल के आगे एक अन्य बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति पास आए थे।
आरोप है कि बाइक सवारों ने उनकी पत्नी को धक्का मार दिया। इससे मीरा सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। संतोष ने चचेरे भाई को फोन कर सूचना दी। परिजन मीरा को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई थीं। मीरा की मौत से परिवार में मातम पसरा है। उनकी तीन बेटियां हैं। दो की शादी हो चुकी है। सबसे छोटी बेटी गुरुग्राम में रहती हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें