Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश में जमीन से बाहर निकला हाथ, महिला और नवजात की मिट्टी में दबी लाश मिली

May 01, 2026 07:15 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
share

गोरखपुर के गुलरिहा इलाके में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब चोरहिया नाले के किनारे मिट्टी में दबा एक महिला और नवजात का शव बरामद हुआ। इस खबर से मौके पर भारी भीड़ जुट गई।

बारिश में जमीन से बाहर निकला हाथ, महिला और नवजात की मिट्टी में दबी लाश मिली

गोरखपुर के गुलरिहा इलाके में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब चोरहिया नाले के किनारे मिट्टी में दबा एक महिला और नवजात का शव बरामद हुआ। इस खबर से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। महिला जींस पैंट और टॉप पहने थी, बगल में नवजात का शव था। हत्या कर जमीन में शव दबाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पहचान की कोशिश में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, गुलरिहा थाना क्षेत्र के जैनपुर और जंगल डुमरी नंबर एक के बीच मसूदाबाद टोले के पास से गुजरने वाले नाले के किनारे सुबह टहलने निकले लोगों ने मिट्टी से बाहर निकला हुआ एक हाथ देखा। हैरत में पड़े लोगों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मजदूरों की मदद से खोदाई कर शव को बाहर निकलवाया। महिला के बगल में ही नवजात का भी शव मिला। करीब 30 वर्षीय महिला जींस और टॉप पहने हुए थी।

ये भी पढ़ें:आरोपी को पकड़ने के नाम पर परिजनों को परेशान करना गैरकानूनी, हाईकोर्ट का आदेश

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शव करीब एक सप्ताह पुराना हो सकता है। घटनास्थल पर महिला के बिखरे हुए बाल भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, संभवतः जानवरों ने बाल नोच दिए होंगे। हालांकि, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय ने बताया कि शव की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हर पहलू की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री सफर, योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही टोल टैक्स

बारिश में जमीन से बाहर निकला हाथ, वरना दबी रह जाती लाश

गुलरिहा इलाके में जमीन में दबी महिला और नवजात की लाश के बारे में पता चलने में बारिश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बुधवार रात हुई बारिश के बाद मिट्टी हटने से महिला के शव का हाथ बाहर निकल आया। गुरुवार की सुबह उधर से गुजर रहे लोगों ने मिट्टी से बाहर निकला हाथ दिखा। उसके बाद खोदाई कराई गई तो महिला के अलावा नवजात का शव भी जमीन के अंदर दबा मिला। पुलिस ने सबसे पहले तीनों गांव के प्रधान से सम्पर्क किया। मौके पर बुलाकर उनसे शव की पहचान का प्रयास कराया गया। तीनों गांव के प्रधान और ग्रामीण पहचान नहीं कर पाए।

ये भी पढ़ें:श्रमिकों को दोपहर में 5 घंटे आराम, हेल्पलाइन, योगी सरकार ने दी बड़ी राहत

दो फुट गहराई में गाड़े गए थे शव

महिला के शव को मात्र डेढ़ से दो फुट गहराई में ही कपड़ों समेत दफनाया गया था। महिला के पैर में बिछुआ मिला है, जिससे उसके विवाहित होने की संभावना जताई जा रही है। नवजात उसी महिला का है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी।

एसएसपी, डॉ. कौस्तुभ ने कहा कि जींस-टॉप में महिला और उसके बगल में एक नवजात का शव जमीन में दबाया गया था। पहचान की कोशिश की जा रही है। नवजात बच्चा महिला का है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। आसपास के थानों की गुमशुदगी चेक कराई जा रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।