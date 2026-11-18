पति को प्रेमजाल में फंसाकर खरिदवाए लाखों के गहने, शादी के एक साल बाद पत्नी जेवर लेकर फरार
शादी कर पति को प्रेमजाल में फंसाकर पत्नी ने लाखों के गहने खरीदे। फिर सालभर बाद पत्नी सारे गहने लेकर फरार हो गई। पति शादी कराने वाले रिश्तेदार के घर फरियाद लेकर गया तो उसे धमकी मिली। पत्नी के लौटने के इंतजार में पति केस दर्ज नहीं करवा रहा था। परिजनों के समझाने पर केस किया।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी में शादी के बाद एक महिला ने करीब एक साल तक पति को प्रेमजाल में फंसाए रखा। भरोसे में आकर पति भी उस पर प्रेम और पैसे लुटाता रहा। इस दौरान महिला ने पति के पैसों से लाखों के जेवर खरीदे और सालभर बाद रफूचक्कर हो गई। काफी इंतजार के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी तो पति ने उसे खोजने और घर वापस लाने की कोशिश की।
शादी कराने वाले रिश्तेदार के घर फरियाद लेकर पहुंचा तो वहां से धमकी मिली। फिर भी लौटने की उम्मीद में वह लंबे समय तक पुलिस में शिकायत करने से भी बचता रहा। परिजनों के काफी समझाने के बाद आखिरकार उसने महिला थाने में तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गोरखपुर शहर के रामगढ़ ताल इलाके के युवक की आगरा की युवती से वहीं सगाई हुई। फिर गोरखपुर में शादी। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्तेदार के माध्यम से रिश्ता तय हुआ था। शादी के शुरुआती दिनों में सबकुछ सामान्य रहा। पति का आरोप है कि पत्नी करीब एक साल तक उसके साथ रही और इस दौरान उसे अपने प्रेमजाल में उलझाए रखा। उसने 6.50 लाख रुपये का हार और 1.16 लाख की कीमत की हीरे की अंगूठी खरीदी। इसके बाद अचानक घर छोड़कर चली गई। काफी समय बीतने के बाद भी उसके वापस न लौटने पर पति और परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई।
पति का कहना है कि उसने पत्नी को वापस लाने के लिए उसने कई स्तर पर प्रयास किए। वह शादी कराने वाले रिश्तेदार के घर भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि रिश्तेदार हस्तक्षेप कर दोनों के बीच विवाद सुलझा देंगे और पत्नी को घर वापस भेज देंगे, लेकिन आरोप है कि वहां उसे मदद के बजाय धमकी मिली।
इसके बावजूद पति का मोहभंग नहीं टूटा। पत्नी के वापस आने की उम्मीद में वह पुलिस में शिकायत से बचता रहा। उसे लगता था कि ऐसा करने से रिश्ते में और कड़वाहट आ सकती है। हालांकि, परिजनों ने उसे समझाया कि कानूनी कार्रवाई जरूरी है। इसके बाद उसने महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दोनों पक्षों के बीच हुए घटनाक्रम, शादी से जुड़े तथ्यों और लगाए गए आरोपों की पुलिस पड़ताल कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि पत्नी किन परिस्थितियों में घर छोड़कर गई और शादी कराने वाले रिश्तेदार की भूमिका क्या रही। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें