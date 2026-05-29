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पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई लव मैरिज, 10 दिन बाद बीच सड़क कुल्हाड़ी से हमला

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर-दो में प्रेम विवाह को लेकर चल रहा विवाद बुधवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और कुल्हाड़ी से हमले में पिता-पुत्र समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई लव मैरिज, 10 दिन बाद बीच सड़क कुल्हाड़ी से हमला

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर-दो में प्रेम विवाह को लेकर चल रहा विवाद बुधवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और कुल्हाड़ी से हमले में पिता-पुत्र समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दो को हिरासत में लिया है।

दरअसल, गांव निवासी अमरजीत बेंगलुरु में पेंटिंग का काम करता है। उसकी शादी करीब 12 वर्ष पहले मंशा देवी से हुई थी। पिछले एक वर्ष से मंशा देवी का गांव के ही सूरज नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामले की जानकारी होने पर गांव में पंचायत हुई थी। करीब दस दिन पहले समझौते के बाद अमरजीत ने अपनी पत्नी की शादी सूरज से करा दी थी। आरोप है कि बुधवार रात करीब दस बजे सूरज अपने पिता रामरतन के साथ ननिहाल से खाना खाकर लौट रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे अमरजीत, उसके पिता छोटकन उर्फ छोटेलाल और परिवार के अन्य लोगों ने रास्ता रोक लिया।

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आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट का विरोध करने पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हमले में सूरज, उसके पिता रामरतन और रिश्तेदार श्रवण गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।

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पुरानी रंजिश में युवक को पीटा, धमकी

चौरीचौरा थाना क्षेत्र के सरैया मरचहवा टोला निवासी सुशील कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन सप्ताह पहले उनके पट्टीदार के घर शादी समारोह था। उसी दौरान गांव के गौरव और अविनाश उर्फ अमित पुरानी रंजिश को लेकर उनसे विवाद करने लगे। आरोप है कि दोनों युवक हाथ में लाठी-डंडा लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हमले में सुशील कुमार के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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