गोरखपुर में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां, ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी फ्लैटों के रेट भी तय

कमिश्नर अनिल ढींगरा के नेतृत्व में गुरुवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में बोर्ड ने उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 को अंगीकार कर लिया है।

Jan 23, 2026 09:47 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
कमिश्नर अनिल ढींगरा के नेतृत्व में गुरुवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में बोर्ड ने उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 को अंगीकार कर लिया है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी फैक्ट्रियों के स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं, गोला में धौरहरा और सदर में तालनवर गांव में जमीन क्रय की दरों पर भी सहमति बनी।

आयुक्त सभागार में हुई बैठक में प्रदेश सरकार की रक्षा संबंधी उद्योगों को लेकर बनी नीति के अंगीकार होने के बाद गोरखपुर में रक्षा और एयरोस्पेस से जुड़े उद्योग के स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। बैठक में गीडा की विभिन्न योजनाओं में जमीन व फ्लैटों के रेट पर चर्चा हुई। रेट टाटा व रिलायंस जैसी कंपनियों को जमीन देने के लिए धुरियापार क्षेत्र में नए गांवों में अधिग्रहण होगा। इसके लिए शासन से 400 करोड़ रुपये का ग्रांट भी मिल चुका है। 450 एकड़ जमीन पहले चरण में आवंटित होगी।

वहीं गोला तहसील में धौरहरा और सदर तहसील में तालनवर गांव में जमीन क्रय की दरों पर भी सहमति बन गई। धुरियापार और औद्योगिक गलियारे में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बोर्ड बैठक में यह बात रखी गई कि सर्किल रेट के 2 से ढाई गुना रेट देकर आपसी समझौते के आधार पर किसानों से जमीन लेने का प्रयास किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा एक साल में लगभग 213 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। जनवरी में एक और परियोजना आने वाली है, इसके बाद यह आवंटन 250 एकड़ तक पहुंच जाएगा।

औद्योगिक गलियारे के विस्तार को मास्टर प्लान

बोर्ड बैठक में औद्योगिक गलियारे के विस्तार के लिए कुछ गांवों में मास्टर प्लान बनाने का मुद्दा भी रखा गया। ग्राम बरउर, सियर, सहजूपार एवं चकभोप का मास्टर प्लान अनुमोदित करने पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। इसमें लगभग 700 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल है। सेक्टर 27 के लेआउट में संशोधन का बिन्दु भी बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, जीडीए उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन आदि उपस्थित रहे।

5 लाख में ईडब्ल्यूएस, 10 में एलआईजी फ्लैट मिलेंगे

गीडा की ओर से सेक्टर 11 कालेसर स्थित आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी फ्लैटों के लिए रेट तय किए गए हैं। प्राधिकरण में ईडब्ल्यूएस फ्लैट लगभग 5 लाख 13 हजार रुपये में जबकि एलआईजी फ्लैट 10 लाख 12 हजार रुपये में उपलब्ध कराने की तैयारी है। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का कारपेट एरिया लगभग 40 वर्ग मीटर है जबकि एलआईजी फ्लैटों का कारपेट एरिया लगभग 48 वर्ग मीटर है।

Srishti Kunj

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
