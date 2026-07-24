Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सस्पेंड हुए क्लर्क ने अधिशासी अभियंता को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े, 6 पर केस दर्ज

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में अधिशासी अभियंता को निलंबित लिपिक ने थप्पड़ मार दिया। मामले में केस दर्ज किया गया। निलंबित सहायक अभियंता ध्रुव जी सुमन और लिपिक दीपक पांडेय समेत छह पर केस दर्ज किया गया है।

यूपी के गोरखपुर में सिंचाई विभाग के कार्यालय में गुरुवार की दोपहर में निलंबित लिपिक दीपक पांडेय ने अपने साथियों के साथ आकर मारपीट की। आरोप है कि अधिशासी अभियंता को उसने कई थप्पड़ मारे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो के सत्याता की पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने अधिशासी अभियंता विपिन विहारी की तहरीर पर निलंबित सहायक अभियंता ध्रुवजी सुमन, लिपिक दीपक पांडेय व चार अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है।

अधिशासी अभियंता विपिन बिहारी सिंह के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे मुख्य अभियंता गंडक संगठन विकास कुमार सिंह सिंचाई खंड, गोरखपुर कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आरोप है कि निरीक्षण समाप्त होने के बाद जब मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारी कार्यालय के पीछे स्थित गैलरी से बाहर निकल रहे थे, तभी निलंबित वरिष्ठ सहायक दीपक पांडेय, संबद्ध सहायक अभियंता ध्रुवजी सुमन और उनके साथ आए चार लोगों ने उन पर हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:एक लाख के लिए धारदार हथियार से गले पर वार कर सर्राफ की हत्या, 3 हिरासत में

आरोप है कि तीन हमलावर हेलमेट पहने हुए थे और पूरी घटना कार्यालय के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। अधिशासी अभियंता का आरोप है कि चालक रामभजन यादव और अन्य कर्मचारियों के हस्तक्षेप से जान बची। सीओ कैंट, आभा सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर कैंट थ थाने में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

ये भी पढ़ें:आजम के 'जौहर' के लिए अब सपा सांसदों का दल जाएगा रामपुर, सरकार पर बरसे अखिलेश

एससीएसटी आयोग, सीएम पोर्टल पर भी हैं शिकायतें

प्रकरण में आरोपी बनाए गए दीपक पांडेय व सहायक अभियंता ध्रुव ने पहले प्रार्थना पत्र दिया था। दीपक की पत्नी पूजा पांडेय ने सीएम पोर्टल पर चार प्रार्थना पत्र पूर्व में दिया है, उनका आरोप है कि गलत काम नहीं करने पर साजिशन उनके पति को निलंबित किया गया और वाला गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा था। उनका कहना है कि पति इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए गए थे और गाली देने पर विवाद हो गया। सहायक अभियंता ने एससीएसटी आयोग में प्रार्थना पत्र दिया है।

ये भी पढ़ें:चंपत राय के पक्ष में अयोध्या के संतों की लामबंदी, राम मंदिर चोरी को बताया एजेंडा

निलंबित होने पर दी थी धमकी

अधिशासी अभियंता विपिन बिहारी का कहना है कि निलंबित होने के बाद से ही लिपिक धमकी दे रहा था। आरोपी दीपक पांडेय पहले भी 22 जनवरी और 2 अप्रैल को उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और गुंडों से उठवा लेने की धमकी दे चुका है। इसकी लिखित शिकायत 15 अप्रैल को विभागीय अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि उसी का परिणाम यह जानलेवा हमला है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।