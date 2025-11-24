Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur son did not take his mother body, saying- there is a wedding at home; Keep the body in the freezer
बेटे ने अपनी मां का शव नहीं लिया, बोला- घर में शादी है; फ्रीजर में रखवा दो लाश

संक्षेप:

Mon, 24 Nov 2025 09:10 PMDeep Pandey गोरखपुर, हिन्दुस्तान
यूपी के गोरखपुर में कैंपियरगंज इलाके में शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक बेटे ने अपने मां-बाप को पहले घर से निकाल दिया। वृद्धाश्रम में रहे रही मां की बीमारी से मौत के बाद मां का शव लेने से भी इंकार दिया। बताया जा रहा है कि बेटे ने बोला कि घर में शादी है। लाश फ्रीजर में रखवा दो। पिता ने घाट के किनारे शव को दफन कर दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फिलहाल बेटे का कहना है कि कर्ज की वजह से मां-बाप घर से चले गए थे। निकालने की बात गलत है। शादी समारोह के बाद विधि-विधान से अन्तिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी।

कैम्पियरगंज के एक गांव के रहने वाले 68 वर्षीय व्यक्ति और अपनी पत्नी के साथ एक साल पहले घर से चले गए थे आरोप है कि उन्हें उनके बेटों ने घर से निकाल दिया था। दोनों जौनपुर के कृषक विकास समिति वृद्धाश्रम में रह रहे थे। वहीं पर 20 नवंबर को बीमार चल रहीं पत्नी ने दम तोड़ दिया। पिता जब शव लेकर अपने घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। उसने कहा“घर में बेटे की शादी है, अभी लाश आई तो अपशकुन होगा… चार दिन फ्रीजर में रखवा दो, शादी के बाद दाह संस्कार कर दूँगा।”

सुसाइड के लिए जा रहे थे दंपती

वृद्धाश्रम के प्रबंधक रवि कुमार चौबे ने बताया कि बेटे द्वारा घर से निकाले जाने के बाद दोनों राजघाट के पास आत्महत्या करने पहुंचे थे। एक व्यक्ति ने उन्हें रोका और अयोध्या जाने की सलाह दी, लेकिन वहां भी रहने की व्यवस्था न मिली। फिर मथुरा गए… अंततः जौनपुर के वृद्धाश्रम ने उन्हें सहारा दिया। दंपती कभी-कभार अपने छोटे बेटे से फोन पर बात कर लेते थे। बड़ा बेटा माता-पिता से कोई संपर्क नहीं रखता था। कुछ महीने पहले उनकी पत्नी के पैर में लकवा मार गया था, वृद्धाश्रम ने उनका इलाज कराया। 19 नवंबर को तबियत अचानक बिगड़ी और जौनपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थीं।

बड़ा बेटा बोला‘फ्रीजर में रखवा दो लाश’

वृद्धाश्रम के प्रबंधक रवि कुमार चौबे ने छोटे बेटे को मौत की जानकारी दी तो उसने बड़े भाई से बात की। जवाब आया“घर में 23 नवंबर को शादी है, अभी लाश नहीं आ सकती… फ्रीजर में रखवा दो।”यह सुनकर वे टूट गए और बोले कि यहीं जौनपुर में अंतिम संस्कार कर दूंगा। लेकिन बेटियों और गांव के लोगों ने समझाया कि पत्नी की अंतिम इच्छा घर में संस्कार की थी। लेकिन बड़े बेटे ने घर पर मृतक शरीर लाने से मना कर दिया। इसके बाद गांव और रिश्तेदारों की सहायता से कैंपियरगंज के एक घाट के किनारे शव दफना दिया गया।

सम्पत्ति बेच दिए थे,नाना ने हम भाइयों के नाम कर दी थी प्रापर्टी

बेटे ने कहा कि पिता पैतृक सम्पति जो महराजगंज में थी। उस सम्पति को पूरी बेच दिए। हमारी मां अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और पिता द्वारा पैतृक सम्पति बेचने से नाराज नाना नानी ननिहाल की जायजाद बेटी दामाद को न देकर सीधे तौर पर हम तीनों भाइयों के नाम लिख दिए। नाना नानी के घर हम हम तीन वर्ष की उम्र से रहते थे। ऐसे नाना नानी गांव की एक जमीन हमारे नाम से एक तनहा लिख दिया। बाकी जायजाद हम तीनों भाइयों को लिख दिया। पिता ने इसी दौरान समूह व रिस्तेदार,गाँव जवार के लोगों से कर्ज ले रखा है। कर्ज से परेशान पिता मां को लेकर घर से निकल गए उनका मोबाइल भी बंद रहता था। काफ़ी समय के बाद घर के लोगों को मालूम हुआ सम्पर्क करने पर बात नहीं करते थे।

बुजुर्ग ने कहा मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था

वीडियो वायरल होने के बाद बुजुर्ग ने बेटों द्वारा घर से निकालने की बात से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से घर छोड़कर वृद्धा आश्रम गया था। अफ़सोस यही है कि घर में शादी थी और 4 व 5 दिसंबर को खास पट्टीदारी में शादी के कारण पत्नी का शव दफन करना पड़ा। शादी निपट जाने के बाद पत्नी का प्रतीकात्मक पुतला का क्रियाकर्म के बाद ब्रह्मभोज होगा। बेटों द्वारा शव नहीं लेने की बात को उन्होंने निराधार बताया। कर्ज लेने की बात पर उन्होंने कहा मंगलवार को घर पर पंचायत बैठेगी। कर्ज जरूर लिया हूँ कहां खर्च किया उसे पंचों के समक्ष रखा जाएगा। हमारे ऊपर वर्तमान समय मे लगभग ढाई लाख रुपया कर्ज है।

Up News UP News Today Gorakhpur
