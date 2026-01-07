गोरखपुर में अलाव ताप रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, किशोर समेत 3 की मौके पर ही मौत, तीन घायल

संक्षेप: गोरखपुरके एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी तीन घायल हो गए।

यूपी के गोरखपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया। इसमें एक किशोर और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक दस वर्षीय बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो एक गुमटी से जा टकराई, जिससे वाहन चालक की भी मौत हो गई। उधर, सूचना मिलते ही एम्स के अलावा राजघाट, खोराबार, तिवारीपुर, कोतवाली और कैंट की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है।

रामपुर निवासी स्वर्गीय मोहित के घर के सामने गांव के भगवान दास, अमर, जितेंद्र, 10 वर्षीय हिमांशु, 15 वर्षीय प्रिंस और दीपू अलाव ताप रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान झारखंडी की ओर से रामपुर चौराहे की तरफ तेज रफ्तार में जा रही स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और उलटी दिशा में जाकर अलाव ताप रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में भगवान दास और प्रिंस की मौत हो गई। जितेंद्र, हिमांशु, दीपू और अमर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। लोगों को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे स्थित एक गुमटी से टकरा गई, जिससे वाहन चालक संजय सिंह की भी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो चालक को वाहन चलाते समय अचानक कोई गंभीर दिक्कत हुई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर अलाव ताप रहे लोगों को कुचलते हुए गुमटी में जा टकराई। बताया जा रहा है कि यदि गाड़ी गुमटी से टकराकर पलटी नहीं होती, तो और भी लोग हादसे का शिकार हो सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, झारखंडी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो अचानक रांग साइड में चली गई और अलाव ताप रहे लोगों को चपेट में ले लिया।