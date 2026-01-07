Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur scorpio crushed people warming themselves around a bonfire killing three people
गोरखपुर में अलाव ताप रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, किशोर समेत 3 की मौके पर ही मौत, तीन घायल

गोरखपुर में अलाव ताप रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, किशोर समेत 3 की मौके पर ही मौत, तीन घायल

संक्षेप:

गोरखपुरके एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी तीन घायल हो गए।

Jan 07, 2026 07:04 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया। इसमें एक किशोर और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक दस वर्षीय बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो एक गुमटी से जा टकराई, जिससे वाहन चालक की भी मौत हो गई। उधर, सूचना मिलते ही एम्स के अलावा राजघाट, खोराबार, तिवारीपुर, कोतवाली और कैंट की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रामपुर निवासी स्वर्गीय मोहित के घर के सामने गांव के भगवान दास, अमर, जितेंद्र, 10 वर्षीय हिमांशु, 15 वर्षीय प्रिंस और दीपू अलाव ताप रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान झारखंडी की ओर से रामपुर चौराहे की तरफ तेज रफ्तार में जा रही स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और उलटी दिशा में जाकर अलाव ताप रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में भगवान दास और प्रिंस की मौत हो गई। जितेंद्र, हिमांशु, दीपू और अमर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। लोगों को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे स्थित एक गुमटी से टकरा गई, जिससे वाहन चालक संजय सिंह की भी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:दबंगों ने युवक को थप्पड़ और जूतों से पीटा, तमाशबीन बने रहे राहगीर, वीडियो वायरल

पुलिस प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो चालक को वाहन चलाते समय अचानक कोई गंभीर दिक्कत हुई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर अलाव ताप रहे लोगों को कुचलते हुए गुमटी में जा टकराई। बताया जा रहा है कि यदि गाड़ी गुमटी से टकराकर पलटी नहीं होती, तो और भी लोग हादसे का शिकार हो सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, झारखंडी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो अचानक रांग साइड में चली गई और अलाव ताप रहे लोगों को चपेट में ले लिया।

स्थानीय लोग जब स्कॉर्पियो के पास पहुंचे तो चालक ड्राइविंग सीट में बुरी तरह फंसा हुआ था। एम्स पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पॉम पैराडाइज के रहने वाले 58 वर्षीय संजय सिंह के रूप में हुई है। इस मामले एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि स्कॉर्पियो की टक्कर से अलाव ताप रहे दो लोगों की मौत हुई है, जबकि तीन लोग घायल हैं। वहीं गाड़ी गुमटी में टकराकर पलटने से चालक की भी मौत हो गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |